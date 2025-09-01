Архангельская область остро нуждается в рабочих и производственниках

В Архангельской области сохраняется высокий спрос на рабочих и производственных специалистов. По данным hh.ru, в августе 2025 года в этих сферах было открыто более 2 тыс. вакансий — это значимая часть от общего числа предложений на рынке региона (4,5 тыс.). Таким образом, почти каждая вторая вакансия в Архангельской области связана с рабочими и производственными профессиями.

Спрос со стороны компаний сопровождается дефицитом кадров. Так, в сфере «Рабочий персонал» индекс hh в августе составил 4,1, а в сфере «Производство, сервисное обслуживание» – 3,5. Это значит, что на одну вакансию приходится всего 3–4 резюме, и работодателям становится всё сложнее закрывать позиции.

При этом уровень оплаты в этих сегментах растёт быстрее среднерыночного. В целом по рынку Архангельской области за год (август 2025 к августу 2024) медианная предлагаемая зарплата увеличилась на 12% — с 60 тыс. до 67,3 тыс. рублей. В то время как в рабочих и производственных профессиях динамика была заметно выше: в сфере «Производство, сервисное обслуживание» зарплаты выросли на 20% — с 82,3 тыс. до 98,6 тыс. рублей, а в сегменте «Рабочий персонал» — на 21% — с 86,3 тыс. до 104 тыс. рублей.

Ситуация на федеральном уровне подтверждает высокий спрос. Прямо сейчас в России в сфере «Рабочий персонал» размещено свыше 100 тыс. вакансий с зарплатой от 300 тыс. рублей. В «Производстве» таких вакансий более 56 тыс. Уровень дохода по этим предложениям втрое превышает среднюю зарплату по стране, что подчёркивает готовность работодателей привлекать специалистов на конкурентных условиях.

Аналитики hh.ru собрали рейтинг вакансий для «синих воротничков», где доход превышает заработок топ-менеджера (средняя предлагаемая зарплата 116 тыс. рублей на август 2025 года):

Слесарь-сантехник, от 300 000 ₽ за услугу, на руки: https://hh.ru/vacancy/125359099

Полевой механик по сервисному обслуживанию техники, от 280 000 до 350 000 ₽ за месяц, на руки: https://hh.ru/vacancy/125250216

Сварщик ручной дуговой сварки, от 264 000 ₽ за месяц, на руки: https://hh.ru/vacancy/125452447

Слесарь-ремонтник, от 251 337 ₽ за вахту, до вычета налогов: https://hh.ru/vacancy/125652122