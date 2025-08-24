Вверх
Молодежь Архангельской области критикует своих работодателей

Главным тревожным сигналом для молодежи Архангельской области становится размытое описание вакансии и отсутствие четких требований — это отметили 77% опрошенных. На втором месте — неэтичное общение на собеседовании (64%), а на третьем — негативные отзывы сотрудников (60%). Постоянные переработки вызывают настороженность у 53% респондентов.

Среди других факторов выделяются «серая» зарплата и предложение работать без оформления (45%), слишком длинный перечень требований (43%), запрет на удаленку или гибкий график (34%) и высокая текучесть кадров (34%). Отсутствие бонусов и бенефитов отмечает каждый четвертый молодой соискатель региона (26%).

В сравнении со среднероссийскими показателями молодежь Архангельской области чаще реагирует на непрозрачность вакансий (77% против 69%), неэтичное поведение на интервью (64% против 51%) и негативные отзывы сотрудников (60% против 55%). Также заметно выше значимость отсутствия бонусов и бенефитов (26% против 15%). Таким образом, молодые соискатели региона в первую очередь ценят прозрачность условий и уважительное отношение на собеседовании, уделяя больше внимания социальным гарантиям и дополнительным привилегиям, чем в среднем по стране. 

Молодые женщины чаще, чем мужчины, обращают внимание на некорректное общение во время собеседования — 56,1% против 43%. Также они более чувствительны к запрету на удаленку или гибкий график (38,6% против 32,2%). Мужчины, напротив, сильнее реагируют на высокую текучесть кадров (39,5% против 33,3%), что может быть связано с их ориентацией на долгосрочные карьерные перспективы.

В сфере информационных технологий и юриспруденции соискатели наиболее нетерпимы к размытым условиям вакансий (82,9% и 81,8% соответственно). В творческих индустриях (искусство, медиа) особое значение имеют негативные отзывы сотрудников (68,3%). В медицине и фармацевтике главным «красным флагом» становятся переработки (63,8%), а в розничной торговле — «серая» зарплата (44,7%). В сфере безопасности и среди рабочего персонала чаще всего упоминаются отсутствие бонусов и соцпакета.

22 сентябрь 08:28 | : Экономика

