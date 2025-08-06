Вверх
Доходы рабочих в Архангельской области обогнали офисные профессии

Аналитики hh.ru выяснили, как выросли зарплаты в вакансиях для соискателей рабочих, производственных и строительных профессий и насколько динамика их доходов опережает общерыночные показатели.

Медианная зарплата в вакансиях работодателей Архангельской области на hh.ru этой осенью достигла 67,3 тыс. рублей — это на 7,3 тыс. больше, чем в аналогичный период 2024 года.

Между тем аналитика hh.ru показывает, что в топ-10 сфер с наибольшими зарплатами в Архангельской области вошёл целый ряд направлений, где доля рабочих специалистов превышает 50%. В 2025 году сильнее всего прибавили в доходах строительство и недвижимость (+34,2 тыс., до 119,4 тыс.) и сельское хозяйство (+34 тыс., до 136,3 тыс.). Существенный рост зафиксирован у административного персонала (+33,3 тыс., до 78,4 тыс.) и у домашних работников (+19,1 тыс., до 82,1 тыс.). В транспорте и логистике медианный доход поднялся до 112,8 тыс. руб. (+18,3 тыс.). Среди рабочих специалистов рост также впечатляет: у рабочих зарплаты увеличились на 17,8 тыс. (до 104 тыс.), а в производстве — на 16,2 тыс., до 98,6 тыс.

Примечательно, что по динамике зарплат рабочие специальности в Архангельской области прибавили за год +17,8 тыс. рублей, тогда как в ИТ-сфере рост составил лишь +15 тыс. рублей. При этом по уровню дохода рабочие (104 тыс.) оставили позади ИТ (65,2 тыс.), финансы (60,6 тыс.), маркетинг и рекламу (60,6 тыс.) и продажи (59,8 тыс.), закрепившись среди наиболее высокооплачиваемых специалистов региона. 

«Аналитика hh.ru показывает, что сегодня соискателям с рабочими специальностями компании предлагают доход, который превышает зарплаты сразу в ряде профессий более чем из 14 сфер местного рынка труда. При этом медианная зарплата рабочих в Архангельской области за год выросла почти на 18 тыс. рублей, что заметно выше среднерыночной динамики. Такой тренд на активный рост доходов у рабочих объясняется совокупностью факторов. В первую очередь — острой нехваткой кадров в ключевых секторах экономики. В регионах ощущается дефицит квалифицированных специалистов в обрабатывающей промышленности, металлургии, машиностроении, строительстве и логистике. Это вынуждает работодателей существенно повышать зарплаты, чтобы привлекать и удерживать сотрудников. Дополнительную роль играют изменения на рынке труда в популярных у соискателей сферах — например, в ИТ и маркетинге, где в последние годы наблюдается перенасыщение начинающими специалистами, что позволяет работодателям предлагать меньшие доходы, чем раньше», — отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru в регионах.

Динамика медианной зарплаты в вакансиях Архангельской области
  по профессиональным сферам, 2024–2025 годы

Профсфера

2025

2024

Динамика за год

Сельское хозяйство

136 290 

102 268 

34 022 

Строительство, недвижимость

119 447 

85 284 

34 163 

Транспорт, логистика, перевозки

112 831 

94 538 

18 294 

Добыча сырья

111 076 

101 928 

9 147 

Рабочий персонал

104 064 

86 291 

17 773 

Производство, сервисное обслуживание

98 601 

82 356 

16 244 

Автомобильный бизнес

89 165

80 474 

8 690 

Домашний, обслуживающий персонал

82 133 

63 010 

19 123 

Административный персонал

78 413 

45 153 

33 260 

Медицина, фармацевтика

69 136 

70 000 

-864 

Рынок труда в целом

67 365 

60 000 

7 365 

Информационные технологии

65 184 

50 185 

14 999 

Маркетинг, реклама, PR

60 640 

59 585 

1 055 

Финансы, бухгалтерия

60 554 

50 000 

10 554 

Продажи, обслуживание клиентов

59 779 

50 309 

9 470 

Безопасность

58 157 

61 250 

-3 093 

Управление персоналом, тренинги

55 548 

52 274 

3 274 

Розничная торговля

50 585 

46 089 

4 496 

Наука, образование

50 000 

43 037 

6 963 

Туризм, гостиницы, рестораны

49 674 

57 386 

-7 713 

 

 

15 сентябрь 08:53 | : Экономика

