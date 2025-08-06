Доходы рабочих в Архангельской области обогнали офисные профессии

Аналитики hh.ru выяснили, как выросли зарплаты в вакансиях для соискателей рабочих, производственных и строительных профессий и насколько динамика их доходов опережает общерыночные показатели.
Медианная зарплата в вакансиях работодателей Архангельской области на hh.ru этой осенью достигла 67,3 тыс. рублей — это на 7,3 тыс. больше, чем в аналогичный период 2024 года.
Между тем аналитика hh.ru показывает, что в топ-10 сфер с наибольшими зарплатами в Архангельской области вошёл целый ряд направлений, где доля рабочих специалистов превышает 50%. В 2025 году сильнее всего прибавили в доходах строительство и недвижимость (+34,2 тыс., до 119,4 тыс.) и сельское хозяйство (+34 тыс., до 136,3 тыс.). Существенный рост зафиксирован у административного персонала (+33,3 тыс., до 78,4 тыс.) и у домашних работников (+19,1 тыс., до 82,1 тыс.). В транспорте и логистике медианный доход поднялся до 112,8 тыс. руб. (+18,3 тыс.). Среди рабочих специалистов рост также впечатляет: у рабочих зарплаты увеличились на 17,8 тыс. (до 104 тыс.), а в производстве — на 16,2 тыс., до 98,6 тыс.
Примечательно, что по динамике зарплат рабочие специальности в Архангельской области прибавили за год +17,8 тыс. рублей, тогда как в ИТ-сфере рост составил лишь +15 тыс. рублей. При этом по уровню дохода рабочие (104 тыс.) оставили позади ИТ (65,2 тыс.), финансы (60,6 тыс.), маркетинг и рекламу (60,6 тыс.) и продажи (59,8 тыс.), закрепившись среди наиболее высокооплачиваемых специалистов региона.
«Аналитика hh.ru показывает, что сегодня соискателям с рабочими специальностями компании предлагают доход, который превышает зарплаты сразу в ряде профессий более чем из 14 сфер местного рынка труда. При этом медианная зарплата рабочих в Архангельской области за год выросла почти на 18 тыс. рублей, что заметно выше среднерыночной динамики. Такой тренд на активный рост доходов у рабочих объясняется совокупностью факторов. В первую очередь — острой нехваткой кадров в ключевых секторах экономики. В регионах ощущается дефицит квалифицированных специалистов в обрабатывающей промышленности, металлургии, машиностроении, строительстве и логистике. Это вынуждает работодателей существенно повышать зарплаты, чтобы привлекать и удерживать сотрудников. Дополнительную роль играют изменения на рынке труда в популярных у соискателей сферах — например, в ИТ и маркетинге, где в последние годы наблюдается перенасыщение начинающими специалистами, что позволяет работодателям предлагать меньшие доходы, чем раньше», — отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru в регионах.
Динамика медианной зарплаты в вакансиях Архангельской области
по профессиональным сферам, 2024–2025 годы
Профсфера
2025
2024
Динамика за год
Сельское хозяйство
136 290
102 268
34 022
Строительство, недвижимость
119 447
85 284
34 163
Транспорт, логистика, перевозки
112 831
94 538
18 294
Добыча сырья
111 076
101 928
9 147
Рабочий персонал
104 064
86 291
17 773
Производство, сервисное обслуживание
98 601
82 356
16 244
Автомобильный бизнес
89 165
80 474
8 690
Домашний, обслуживающий персонал
82 133
63 010
19 123
Административный персонал
78 413
45 153
33 260
Медицина, фармацевтика
69 136
70 000
-864
Рынок труда в целом
67 365
60 000
7 365
Информационные технологии
65 184
50 185
14 999
Маркетинг, реклама, PR
60 640
59 585
1 055
Финансы, бухгалтерия
60 554
50 000
10 554
Продажи, обслуживание клиентов
59 779
50 309
9 470
Безопасность
58 157
61 250
-3 093
Управление персоналом, тренинги
55 548
52 274
3 274
Розничная торговля
50 585
46 089
4 496
Наука, образование
50 000
43 037
6 963
Туризм, гостиницы, рестораны
49 674
57 386
-7 713