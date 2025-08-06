Доходы рабочих в Архангельской области обогнали офисные профессии

Аналитики hh.ru выяснили, как выросли зарплаты в вакансиях для соискателей рабочих, производственных и строительных профессий и насколько динамика их доходов опережает общерыночные показатели.

Медианная зарплата в вакансиях работодателей Архангельской области на hh.ru этой осенью достигла 67,3 тыс. рублей — это на 7,3 тыс. больше, чем в аналогичный период 2024 года.

Между тем аналитика hh.ru показывает, что в топ-10 сфер с наибольшими зарплатами в Архангельской области вошёл целый ряд направлений, где доля рабочих специалистов превышает 50%. В 2025 году сильнее всего прибавили в доходах строительство и недвижимость (+34,2 тыс., до 119,4 тыс.) и сельское хозяйство (+34 тыс., до 136,3 тыс.). Существенный рост зафиксирован у административного персонала (+33,3 тыс., до 78,4 тыс.) и у домашних работников (+19,1 тыс., до 82,1 тыс.). В транспорте и логистике медианный доход поднялся до 112,8 тыс. руб. (+18,3 тыс.). Среди рабочих специалистов рост также впечатляет: у рабочих зарплаты увеличились на 17,8 тыс. (до 104 тыс.), а в производстве — на 16,2 тыс., до 98,6 тыс.

Примечательно, что по динамике зарплат рабочие специальности в Архангельской области прибавили за год +17,8 тыс. рублей, тогда как в ИТ-сфере рост составил лишь +15 тыс. рублей. При этом по уровню дохода рабочие (104 тыс.) оставили позади ИТ (65,2 тыс.), финансы (60,6 тыс.), маркетинг и рекламу (60,6 тыс.) и продажи (59,8 тыс.), закрепившись среди наиболее высокооплачиваемых специалистов региона.

«Аналитика hh.ru показывает, что сегодня соискателям с рабочими специальностями компании предлагают доход, который превышает зарплаты сразу в ряде профессий более чем из 14 сфер местного рынка труда. При этом медианная зарплата рабочих в Архангельской области за год выросла почти на 18 тыс. рублей, что заметно выше среднерыночной динамики. Такой тренд на активный рост доходов у рабочих объясняется совокупностью факторов. В первую очередь — острой нехваткой кадров в ключевых секторах экономики. В регионах ощущается дефицит квалифицированных специалистов в обрабатывающей промышленности, металлургии, машиностроении, строительстве и логистике. Это вынуждает работодателей существенно повышать зарплаты, чтобы привлекать и удерживать сотрудников. Дополнительную роль играют изменения на рынке труда в популярных у соискателей сферах — например, в ИТ и маркетинге, где в последние годы наблюдается перенасыщение начинающими специалистами, что позволяет работодателям предлагать меньшие доходы, чем раньше», — отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru в регионах.

Динамика медианной зарплаты в вакансиях Архангельской области

по профессиональным сферам, 2024–2025 годы