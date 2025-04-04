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Только 23% жителей Поморья устраивает их зарплата

Эксперты hh.ru выяснили, какие профессиональные сферы рынка труда Архангельской области активнее всего растут в зарплате, как много компаний уже провели и планируют провести индексацию зарплат, а также насколько текущий доход устраивает жителей региона. 

Индексация

Аналитика hh.ru показывает, что медиана зарплаты, которую можно заработать в Архангельской области, на данный момент достигла 62,5 тыс. рублей. По сравнению с весной 2024 года работодатели нарастили зарплатные предложения на 4,8 тыс. рублей. При этом данные сервиса «Банк данных зарплат» свидетельствуют, что пока лишь 47% работодателей СЗФО и в том числе Архангельской области успели провести индексацию зарплат своих работников. По данным компаний, средний уровень пересмотра зарплат +10% к текущей зарплате сотрудников. Еще 33% компаний планируют повысить доход своих работников в ближайшие три месяца. 

У кого зарплаты выросли

Между тем в Архангельской области по сравнению с прошлым годом сильнее всего нарастили доход для топ-менеджеров (+36,7 тыс.) до 119,7 тыс. рублей. На 20,8 тыс. до 65 тыс. рублей выросли зарплаты в вакансиях для администраторов. Также на 14,6 тыс. вырос потенциальный доход для ИТ-специалистов (до 65 тыс. рублей). При этом есть сферы и с падением уровня зарплаты: доход снизился у юристов (-184 рубля) до 54,3 тыс. рублей, а также у работников сферы туризма и общепита (-5,3 тыс.) до 48,3 тыс. рублей.  

Кто больше других доволен зарплатой 

При этом опрос hh.ru показывает, что текущий уровень зарплаты, которую получали жители СЗФО и в том числе Архангельской области за последний год, устраивает лишь 23% респондентов. А вот 14% местных жителей заявили, что их совершенно не устраивает уровень дохода и они хотели бы увеличить его. Половина (51%) опрошенных оценили свой доход «на троечку». Остальные затруднились ответить. 

В разрезе профессий: больше других недовольны своей зарплатой сейчас работники из сферы маркетинга и пиара. Об этом в ходе опроса hh.ru заявили сразу 32% работников этих сфер. Кроме того, 22% работников из сферы безопасности, 20% работников производственной сферы, 19% ИТ-специалистов – также больше других не довольны доходом. А вот наиболее удовлетворены своей зарплатой сейчас работники сферы транспорта и логистики (34%), ретейла (31%), общепита (30%) и 29% рабочих. 

На сколько выросли зарплатные предложения работодателей Архангельской области за год? Данные hh.ru: 

Профессиональная область

2025

2024

Динамика за год

 Автомобильный бизнес 

        94 138 ₽ 

             79 692 ₽ 

     14 446 ₽ 

 Административный персонал 

        65 067 ₽ 

             44 229 ₽ 

     20 838 ₽ 

 Безопасность 

        47 631 ₽ 

             44 109 ₽ 

       3 522 ₽ 

 Высший и средний менеджмент 

      119 707 ₽ 

             82 932 ₽ 

     36 776 ₽ 

 Добыча сырья 

      105 897 ₽ 

             93 633 ₽ 

     12 264 ₽ 

 Домашний, обслуживающий персонал 

        67 556 ₽ 

             60 187 ₽ 

       7 369 ₽ 

 Информационные технологии 

        65 000 ₽ 

             50 365 ₽ 

     14 635 ₽ 

 Маркетинг, реклама, PR 

        64 347 ₽ 

             49 957 ₽ 

     14 390 ₽ 

 Медицина, фармацевтика 

        65 887 ₽ 

             59 379 ₽ 

       6 508 ₽ 

 Наука, образование 

        50 000 ₽ 

             40 623 ₽ 

       9 377 ₽ 

 Продажи, обслуживание клиентов 

        59 242 ₽ 

             50 278 ₽ 

       8 965 ₽ 

 Производство, сервисное обслуживание 

        80 698 ₽ 

             72 477 ₽ 

       8 220 ₽ 

 Рабочий персонал 

        83 866 ₽ 

             75 571 ₽ 

       8 294 ₽ 

 Розничная торговля 

        48 411 ₽ 

             44 487 ₽ 

       3 925 ₽ 

 Сельское хозяйство 

      110 761 ₽ 

           100 714 ₽ 

     10 047 ₽ 

 Строительство, недвижимость 

        85 365 ₽ 

             75 287 ₽ 

     10 078 ₽ 

 Транспорт, логистика, перевозки 

      101 680 ₽ 

             88 247 ₽ 

     13 433 ₽ 

 Туризм, гостиницы, рестораны 

        48 374 ₽ 

             53 711 ₽ 

-     5 337 ₽ 

 Финансы, бухгалтерия 

        58 710 ₽ 

             50 408 ₽ 

       8 302 ₽ 

 Юристы 

        54 351 ₽ 

             54 535 ₽ 

-        184 ₽ 

 Весь рынок труда Архангельской области 

        62 566 ₽ 

             57 767 ₽ 

       4 799 ₽ 

13 май 09:01 | : Экономика

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