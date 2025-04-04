Только 23% жителей Поморья устраивает их зарплата

Эксперты hh.ru выяснили, какие профессиональные сферы рынка труда Архангельской области активнее всего растут в зарплате, как много компаний уже провели и планируют провести индексацию зарплат, а также насколько текущий доход устраивает жителей региона.
Индексация
Аналитика hh.ru показывает, что медиана зарплаты, которую можно заработать в Архангельской области, на данный момент достигла 62,5 тыс. рублей. По сравнению с весной 2024 года работодатели нарастили зарплатные предложения на 4,8 тыс. рублей. При этом данные сервиса «Банк данных зарплат» свидетельствуют, что пока лишь 47% работодателей СЗФО и в том числе Архангельской области успели провести индексацию зарплат своих работников. По данным компаний, средний уровень пересмотра зарплат +10% к текущей зарплате сотрудников. Еще 33% компаний планируют повысить доход своих работников в ближайшие три месяца.
У кого зарплаты выросли
Между тем в Архангельской области по сравнению с прошлым годом сильнее всего нарастили доход для топ-менеджеров (+36,7 тыс.) до 119,7 тыс. рублей. На 20,8 тыс. до 65 тыс. рублей выросли зарплаты в вакансиях для администраторов. Также на 14,6 тыс. вырос потенциальный доход для ИТ-специалистов (до 65 тыс. рублей). При этом есть сферы и с падением уровня зарплаты: доход снизился у юристов (-184 рубля) до 54,3 тыс. рублей, а также у работников сферы туризма и общепита (-5,3 тыс.) до 48,3 тыс. рублей.
Кто больше других доволен зарплатой
При этом опрос hh.ru показывает, что текущий уровень зарплаты, которую получали жители СЗФО и в том числе Архангельской области за последний год, устраивает лишь 23% респондентов. А вот 14% местных жителей заявили, что их совершенно не устраивает уровень дохода и они хотели бы увеличить его. Половина (51%) опрошенных оценили свой доход «на троечку». Остальные затруднились ответить.
В разрезе профессий: больше других недовольны своей зарплатой сейчас работники из сферы маркетинга и пиара. Об этом в ходе опроса hh.ru заявили сразу 32% работников этих сфер. Кроме того, 22% работников из сферы безопасности, 20% работников производственной сферы, 19% ИТ-специалистов – также больше других не довольны доходом. А вот наиболее удовлетворены своей зарплатой сейчас работники сферы транспорта и логистики (34%), ретейла (31%), общепита (30%) и 29% рабочих.
На сколько выросли зарплатные предложения работодателей Архангельской области за год? Данные hh.ru:
Профессиональная область
2025
2024
Динамика за год
Автомобильный бизнес
94 138 ₽
79 692 ₽
14 446 ₽
Административный персонал
65 067 ₽
44 229 ₽
20 838 ₽
Безопасность
47 631 ₽
44 109 ₽
3 522 ₽
Высший и средний менеджмент
119 707 ₽
82 932 ₽
36 776 ₽
Добыча сырья
105 897 ₽
93 633 ₽
12 264 ₽
Домашний, обслуживающий персонал
67 556 ₽
60 187 ₽
7 369 ₽
Информационные технологии
65 000 ₽
50 365 ₽
14 635 ₽
Маркетинг, реклама, PR
64 347 ₽
49 957 ₽
14 390 ₽
Медицина, фармацевтика
65 887 ₽
59 379 ₽
6 508 ₽
Наука, образование
50 000 ₽
40 623 ₽
9 377 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
59 242 ₽
50 278 ₽
8 965 ₽
Производство, сервисное обслуживание
80 698 ₽
72 477 ₽
8 220 ₽
Рабочий персонал
83 866 ₽
75 571 ₽
8 294 ₽
Розничная торговля
48 411 ₽
44 487 ₽
3 925 ₽
Сельское хозяйство
110 761 ₽
100 714 ₽
10 047 ₽
Строительство, недвижимость
85 365 ₽
75 287 ₽
10 078 ₽
Транспорт, логистика, перевозки
101 680 ₽
88 247 ₽
13 433 ₽
Туризм, гостиницы, рестораны
48 374 ₽
53 711 ₽
- 5 337 ₽
Финансы, бухгалтерия
58 710 ₽
50 408 ₽
8 302 ₽
Юристы
54 351 ₽
54 535 ₽
- 184 ₽
Весь рынок труда Архангельской области
62 566 ₽
57 767 ₽
4 799 ₽