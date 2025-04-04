Только 23% жителей Поморья устраивает их зарплата

Эксперты hh.ru выяснили, какие профессиональные сферы рынка труда Архангельской области активнее всего растут в зарплате, как много компаний уже провели и планируют провести индексацию зарплат, а также насколько текущий доход устраивает жителей региона.

Индексация

Аналитика hh.ru показывает, что медиана зарплаты, которую можно заработать в Архангельской области, на данный момент достигла 62,5 тыс. рублей. По сравнению с весной 2024 года работодатели нарастили зарплатные предложения на 4,8 тыс. рублей. При этом данные сервиса «Банк данных зарплат» свидетельствуют, что пока лишь 47% работодателей СЗФО и в том числе Архангельской области успели провести индексацию зарплат своих работников. По данным компаний, средний уровень пересмотра зарплат +10% к текущей зарплате сотрудников. Еще 33% компаний планируют повысить доход своих работников в ближайшие три месяца.

У кого зарплаты выросли

Между тем в Архангельской области по сравнению с прошлым годом сильнее всего нарастили доход для топ-менеджеров (+36,7 тыс.) до 119,7 тыс. рублей. На 20,8 тыс. до 65 тыс. рублей выросли зарплаты в вакансиях для администраторов. Также на 14,6 тыс. вырос потенциальный доход для ИТ-специалистов (до 65 тыс. рублей). При этом есть сферы и с падением уровня зарплаты: доход снизился у юристов (-184 рубля) до 54,3 тыс. рублей, а также у работников сферы туризма и общепита (-5,3 тыс.) до 48,3 тыс. рублей.

Кто больше других доволен зарплатой

При этом опрос hh.ru показывает, что текущий уровень зарплаты, которую получали жители СЗФО и в том числе Архангельской области за последний год, устраивает лишь 23% респондентов. А вот 14% местных жителей заявили, что их совершенно не устраивает уровень дохода и они хотели бы увеличить его. Половина (51%) опрошенных оценили свой доход «на троечку». Остальные затруднились ответить.

В разрезе профессий: больше других недовольны своей зарплатой сейчас работники из сферы маркетинга и пиара. Об этом в ходе опроса hh.ru заявили сразу 32% работников этих сфер. Кроме того, 22% работников из сферы безопасности, 20% работников производственной сферы, 19% ИТ-специалистов – также больше других не довольны доходом. А вот наиболее удовлетворены своей зарплатой сейчас работники сферы транспорта и логистики (34%), ретейла (31%), общепита (30%) и 29% рабочих.

На сколько выросли зарплатные предложения работодателей Архангельской области за год? Данные hh.ru: