Народный фронт буквально спас ФАП в поселке 29 лесозавода

Представители Народного фронта полгода отстаивали здание, построенное за 30 миллионов бюджетных рублей.



Напомним, заказчик – ГБУЗ АО “Архангельская городская клиническая больница № 6” – судился с подрядчиком – ООО “Бизнесстройкомплекс”.



По экспертизе медиков, ФАП якобы был не пригоден к эксплуатации и подлежал сносу. Но экспертиза строителей доказала: мелкие недочёты исправимы, а объект готов принять оборудование и пациентов.



В июле Арбитражный суд поддержал представителей Народного фронта и пришёл к выводу, что здание жизнеспособно и отвечает всем необходимым нормам.



12 сентября ФАПу должны выдать лицензию. А значит теперь более 1000 жителей смогут получать медицинскую помощь не в аварийной деревяшке на окраине, а в самом центре посёлка, в новом и уютном строении.



Представители Народного фронта продолжают мониторинг социально значимых строек. О его результатах они расскажут губернатору Архангельской области для принятия решений, направленных на улучшение качества жизни северян.