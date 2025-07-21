Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Народный фронт буквально спас ФАП в поселке 29 лесозавода

Представители Народного фронта полгода отстаивали здание, построенное за 30 миллионов бюджетных рублей.

Напомним, заказчик – ГБУЗ АО “Архангельская городская клиническая больница № 6” – судился с подрядчиком – ООО “Бизнесстройкомплекс”.

По экспертизе медиков, ФАП якобы был не пригоден к эксплуатации и подлежал сносу. Но экспертиза строителей доказала: мелкие недочёты исправимы, а объект готов принять оборудование и пациентов.

В июле Арбитражный суд поддержал представителей Народного фронта и пришёл к выводу, что здание жизнеспособно и отвечает всем необходимым нормам.

12 сентября ФАПу должны выдать лицензию. А значит теперь более 1000 жителей смогут получать медицинскую помощь не в аварийной деревяшке на окраине, а в самом центре посёлка, в новом и уютном строении.

Представители Народного фронта продолжают мониторинг социально значимых строек. О его результатах они расскажут губернатору Архангельской области для принятия решений, направленных на улучшение качества жизни северян. 

11 сентябрь 16:39 | : Экономика

Главные новости


О царской рыбе в Северной Двине
Время светлых ожиданий. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Сентябрь 2025 (157)
Август 2025 (372)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)
Май 2025 (395)
Апрель 2025 (408)



Деньги


все материалы
«    Сентябрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20