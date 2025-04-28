ФАПу - жить!

Суд подтвердил правоту Народного фронта: новое здание ФАПа за 30 миллионов можно и нужно использовать. Его услугами смогут пользоваться более 1 000 жителей поселка 29-го лесозавода.



Напомним, мы начали заниматься объектом этой зимой. Заказчик – ГБУЗ АО “Архангельская городская клиническая больница № 6” – подал в суд на подрядчика – ООО “Бизнесстройкомплекс”.



По экспертизе больницы, ФАП якобы был не пригоден к эксплуатации и подлежал сносу. Но экспертиза строителей говорила обратное: мелкие недочёты исправимы, а здание готово принять оборудование и пациентов.



После проведения судебной технической экспертизы Арбитражный суд и заказчик объекта принял возражения представителей Народного фронта.



Теперь здание должны ввести в строй, а более 1000 селян, наконец-то, смогут получать медпомощь не в аварийной деревяшке на окраине, а в новом красивом ФАПе в центре посёлка.



Народный фронт продолжает держать ситуацию на контроле.

