В Мезенском округе вовсю идут дорожные работы

Лето – лучшая пора для дорожных работ. Надо этим пользоваться…

Объект, работы на котором близятся к своему завершению - это ремонт автомобильной дороги Архангельск — Белогорский — Пинега — Кимжа — Мезень на участке км 272+351 — км 284+787 в Мезенском округе.

Участок стартует от границы в Пинежским районом и идёт в сторону переправы через Кимжу. Сейчас здесь идёт отсыпка верхнего слоя дорожной одежды. Генподрядчик, ООО "Севдорстройсервис", уверен, что работы завершатся в срок.

Кстати, уже в следующем году работы на этой дороге в границах Мезенского округа будут продолжены. 40-киломеьтровый участок от окончания ремонта текущего года в сторону Кимжи приведёт в норматив АО "Мезенское дорожное управление".

Также на 2026 год запланирован ремонт "междуречья" Кимжи и Мезени. А в 2027 году, как планируется, дорога Архангельск - Белогорский - Пинега - Кимжа - Мезень будет приведена в норматив на всём своём протяжении.