Этой осенью архангелогородцы ищут новую работу

Эксперты hh.ru опросили более 19,4 тыс. работников и соискателей из всех федеральных округов и выяснили, кто из них в преддверии осени и начала бизнес-сезона чувствует себя наиболее уверенно и рассчитывает быстро найти работу с достойным заработком в ближайшие три месяца.

Для оценки ситуации на рынке труда в преддверии очередного бизнес-сезона важно понять, насколько жители регионов России уверены в своих силах при поиске новой работы — в случае безработицы или смены места работы. Опрос hh.ru, проведённый в III квартале 2025 года, показал: почти каждый пятый житель Архангельской области (21% опрошенных) не уверен, что сможет найти работу в ближайшие три месяца. Ещё 7% затруднились ответить, верят ли они в свой карьерный успех.

По сравнению с летом прошлого года доля тех, кто испытывает тревогу за карьерные перспективы, в целом по стране заметно снизилась. Так, летом 2024 года на 10% больше россиян опасались, что не смогут найти работу. Несмотря на сохраняющийся пессимизм в отдельных профессиональных сферах, общая динамика на рынке труда остаётся положительной.

Чаще других за своё трудоустройство переживают специалисты в IT-сфере: 34% опрошенных айтишников сомневаются, что смогут найти работу с достойной зарплатой до конца лета. Наименее уверены в себе также соискатели из сфер искусства и маркетинга (по 27%), специалисты по закупкам (25%), топ-менеджеры (21%) и работники сельского хозяйства (21%).

В региональном разрезе наиболее оптимистично смотрят на осень и перспективы трудоустройства жители Амурской области — 82% опрошенных уверены, что смогут найти работу. Высокий уровень уверенности также продемонстрировали жители Чувашии, Мордовии, Татарстана, Курганской и Ивановской областей, а также Алтайского края: в этих регионах более 80% респондентов верят в успешное трудоустройство осенью.

Наиболее пессимистичные настроения относительно поиска работы зафиксированы в Смоленской области: каждый третий респондент (28%) не рассчитывает найти работу этой осенью. Схожая ситуация наблюдается в Псковской, Вологодской и Астраханской областях (по 26% негативных ответов), а также в Томской области (24%).

Как вы оцениваете свои шансы на трудоустройство в ближайшие три месяца? Ответы респондентов в зависимости от проф. сферы, 2025 год, в %: 

Проф. сфера

Нет уверенности, что я найду работу в этот период

Уверен(а), что быстро найду работу осенью

Затрудняюсь ответить

Автомобильный бизнес

11

82

7

Административный персонал

18

76

6

Безопасность

16

76

8

Высший менеджмент

21

75

4

Добыча сырья

22

69

9

Домашний, обслуживающий персонал

20

72

7

Закупки

25

64

11

Информационные технологии

34

62

5

Искусство, развлечения, массмедиа

27

67

6

Маркетинг, реклама, PR

27

68

6

Медицина, фармацевтика

15

77

8

Наука, образование

20

73

7

Продажи, обслуживание клиентов

15

80

6

Производство, сервисное обслуживание

17

77

5

Рабочий персонал

15

77

8

Розничная торговля

12

81

7

Сельское хозяйство

23

67

10

Спорт, салоны красоты

17

78

5

Стратегия, инвестиции, консалтинг

23

68

9

Страхование

10

79

10

Строительство, недвижимость

15

78

7

Транспорт, логистика, перевозки

14

79

7

Туризм, гостиницы, рестораны

13

81

6

Управление персоналом, тренинги

23

74

3

Финансы, бухгалтерия

19

74

7

Юристы

21

74

6

(фото с https://berdsk.nso.ru

 

19 август 08:44 | : Экономика

