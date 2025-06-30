Этой осенью архангелогородцы ищут новую работу

Эксперты hh.ru опросили более 19,4 тыс. работников и соискателей из всех федеральных округов и выяснили, кто из них в преддверии осени и начала бизнес-сезона чувствует себя наиболее уверенно и рассчитывает быстро найти работу с достойным заработком в ближайшие три месяца.

Для оценки ситуации на рынке труда в преддверии очередного бизнес-сезона важно понять, насколько жители регионов России уверены в своих силах при поиске новой работы — в случае безработицы или смены места работы. Опрос hh.ru, проведённый в III квартале 2025 года, показал: почти каждый пятый житель Архангельской области (21% опрошенных) не уверен, что сможет найти работу в ближайшие три месяца. Ещё 7% затруднились ответить, верят ли они в свой карьерный успех.

По сравнению с летом прошлого года доля тех, кто испытывает тревогу за карьерные перспективы, в целом по стране заметно снизилась. Так, летом 2024 года на 10% больше россиян опасались, что не смогут найти работу. Несмотря на сохраняющийся пессимизм в отдельных профессиональных сферах, общая динамика на рынке труда остаётся положительной.

Чаще других за своё трудоустройство переживают специалисты в IT-сфере: 34% опрошенных айтишников сомневаются, что смогут найти работу с достойной зарплатой до конца лета. Наименее уверены в себе также соискатели из сфер искусства и маркетинга (по 27%), специалисты по закупкам (25%), топ-менеджеры (21%) и работники сельского хозяйства (21%).

В региональном разрезе наиболее оптимистично смотрят на осень и перспективы трудоустройства жители Амурской области — 82% опрошенных уверены, что смогут найти работу. Высокий уровень уверенности также продемонстрировали жители Чувашии, Мордовии, Татарстана, Курганской и Ивановской областей, а также Алтайского края: в этих регионах более 80% респондентов верят в успешное трудоустройство осенью.

Наиболее пессимистичные настроения относительно поиска работы зафиксированы в Смоленской области: каждый третий респондент (28%) не рассчитывает найти работу этой осенью. Схожая ситуация наблюдается в Псковской, Вологодской и Астраханской областях (по 26% негативных ответов), а также в Томской области (24%).

Как вы оцениваете свои шансы на трудоустройство в ближайшие три месяца? Ответы респондентов в зависимости от проф. сферы, 2025 год, в %:

Проф. сфера Нет уверенности, что я найду работу в этот период Уверен(а), что быстро найду работу осенью Затрудняюсь ответить Автомобильный бизнес 11 82 7 Административный персонал 18 76 6 Безопасность 16 76 8 Высший менеджмент 21 75 4 Добыча сырья 22 69 9 Домашний, обслуживающий персонал 20 72 7 Закупки 25 64 11 Информационные технологии 34 62 5 Искусство, развлечения, массмедиа 27 67 6 Маркетинг, реклама, PR 27 68 6 Медицина, фармацевтика 15 77 8 Наука, образование 20 73 7 Продажи, обслуживание клиентов 15 80 6 Производство, сервисное обслуживание 17 77 5 Рабочий персонал 15 77 8 Розничная торговля 12 81 7 Сельское хозяйство 23 67 10 Спорт, салоны красоты 17 78 5 Стратегия, инвестиции, консалтинг 23 68 9 Страхование 10 79 10 Строительство, недвижимость 15 78 7 Транспорт, логистика, перевозки 14 79 7 Туризм, гостиницы, рестораны 13 81 6 Управление персоналом, тренинги 23 74 3 Финансы, бухгалтерия 19 74 7 Юристы 21 74 6

(фото с https://berdsk.nso.ru)