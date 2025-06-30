Этой осенью архангелогородцы ищут новую работу

Эксперты hh.ru опросили более 19,4 тыс. работников и соискателей из всех федеральных округов и выяснили, кто из них в преддверии осени и начала бизнес-сезона чувствует себя наиболее уверенно и рассчитывает быстро найти работу с достойным заработком в ближайшие три месяца.
Для оценки ситуации на рынке труда в преддверии очередного бизнес-сезона важно понять, насколько жители регионов России уверены в своих силах при поиске новой работы — в случае безработицы или смены места работы. Опрос hh.ru, проведённый в III квартале 2025 года, показал: почти каждый пятый житель Архангельской области (21% опрошенных) не уверен, что сможет найти работу в ближайшие три месяца. Ещё 7% затруднились ответить, верят ли они в свой карьерный успех.
По сравнению с летом прошлого года доля тех, кто испытывает тревогу за карьерные перспективы, в целом по стране заметно снизилась. Так, летом 2024 года на 10% больше россиян опасались, что не смогут найти работу. Несмотря на сохраняющийся пессимизм в отдельных профессиональных сферах, общая динамика на рынке труда остаётся положительной.
Чаще других за своё трудоустройство переживают специалисты в IT-сфере: 34% опрошенных айтишников сомневаются, что смогут найти работу с достойной зарплатой до конца лета. Наименее уверены в себе также соискатели из сфер искусства и маркетинга (по 27%), специалисты по закупкам (25%), топ-менеджеры (21%) и работники сельского хозяйства (21%).
В региональном разрезе наиболее оптимистично смотрят на осень и перспективы трудоустройства жители Амурской области — 82% опрошенных уверены, что смогут найти работу. Высокий уровень уверенности также продемонстрировали жители Чувашии, Мордовии, Татарстана, Курганской и Ивановской областей, а также Алтайского края: в этих регионах более 80% респондентов верят в успешное трудоустройство осенью.
Наиболее пессимистичные настроения относительно поиска работы зафиксированы в Смоленской области: каждый третий респондент (28%) не рассчитывает найти работу этой осенью. Схожая ситуация наблюдается в Псковской, Вологодской и Астраханской областях (по 26% негативных ответов), а также в Томской области (24%).
Как вы оцениваете свои шансы на трудоустройство в ближайшие три месяца? Ответы респондентов в зависимости от проф. сферы, 2025 год, в %:
Проф. сфера
Нет уверенности, что я найду работу в этот период
Уверен(а), что быстро найду работу осенью
Затрудняюсь ответить
Автомобильный бизнес
11
82
7
Административный персонал
18
76
6
Безопасность
16
76
8
Высший менеджмент
21
75
4
Добыча сырья
22
69
9
Домашний, обслуживающий персонал
20
72
7
Закупки
25
64
11
Информационные технологии
34
62
5
Искусство, развлечения, массмедиа
27
67
6
Маркетинг, реклама, PR
27
68
6
Медицина, фармацевтика
15
77
8
Наука, образование
20
73
7
Продажи, обслуживание клиентов
15
80
6
Производство, сервисное обслуживание
17
77
5
Рабочий персонал
15
77
8
Розничная торговля
12
81
7
Сельское хозяйство
23
67
10
Спорт, салоны красоты
17
78
5
Стратегия, инвестиции, консалтинг
23
68
9
Страхование
10
79
10
Строительство, недвижимость
15
78
7
Транспорт, логистика, перевозки
14
79
7
Туризм, гостиницы, рестораны
13
81
6
Управление персоналом, тренинги
23
74
3
Финансы, бухгалтерия
19
74
7
Юристы
21
74
6
(фото с https://berdsk.nso.ru)