Жители Архангельской области с оптимизмом смотрят на карьерные перспективы

ксперты hh.ru провели традиционный срез настроений соискателей. Общий уровень самочувствия работников региона на рынке труда сохраняется на рекордно высоких отметках: в 1 квартале 2025 года в ходе опроса hh.ru около 2\3 местных жителей заявили, что смогут быстро найти работу в ближайшие три месяца, если потребуется. Опрос проводился с 28 декабря 2024 года по 20 января 2025 года среди 38 320 российских соискателей.

Исследование показывает, что в первом квартале 2025 года сразу 62% опрошенных жителей Архангельской области считают, что смогут без особых проблем найти работу в ближайшие три месяца. За год доля таких граждан выросла на 12%. Между тем есть и те, кто не верит в успешное и быстрое трудоустройство в регионе: согласно опросу hh.ru, таких респондентов набралось 31%, остальные затруднились ответить.

Отметим, что в целом по РФ доля тех, кто верит в легкий поиск работы для себя в ближайшие месяцы, достигла 64%, негативно для себя оценивают ситуацию 21% опрошенных, остальные затруднились ответить.

В целом за последний год общий индекс самочувствия на рынке труда вырос независимо от возраста респондентов, однако соискатели 55 лет и старше по-прежнему ощущают себя наименее уверенно и скорее склонны к негативной оценке своих карьерных перспектив (индекс -0,01 пункта). Максимально позитивно настроены соискатели 18-24 лет и 35-44 лет (индекс +0,14 пункта).

Наиболее комфортно и стабильно на рынке труда ощущают себя соискатели из профессиональных категорий «Спорт, салоны красоты» (индекс +0,25 пункта), «Розничная торговля» и «Туризм, гостиницы, рестораны» (индекс +0,22), «Продажи, обслуживание клиентов» (индекс +0,20), а также «Медицина, фармацевтика» (индекс +0,19). Однозначно негативные настроения испытывают представители лишь двух профессиональных областей – это «Искусство, развлечения, медиа» (-0,01 пункта) и «Информационные технологии» (-0,05 пункта).