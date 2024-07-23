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66% неработающих жителей Поморья находятся в критической ситуации

Опрос, проведенный hh.ru среди неработающих жителей Архангельской области, показал, что среди местных жителей растет уровень критичности поиска работы. 

 Опрос жителей Архангельской области, находящихся в поиске работы, показал, что сразу 66% респондентов ощущают, что для них, а также их семьи и бюджета критично важно найти работу в ближайшее время. Не критично срочно и могут подождать с трудоустройством 29% соискателей в северном регионе. Остальные затруднились ответить. Среди других регионов СЗФО лидирует по числу тех, кому срочно нужна работа – Коми, здесь сразу 74% опрошенных хотят выйти на работу в ближайшее время. А вот меньше других находятся в поиске работы жители Вологодской области: только 56% опрошенных нуждаются в срочном трудоустройстве, а вот 37% не видят причин срочно выходить на рынок труда. 

В разрезе профессий критичней всего найти работу сейчас соискателям, имеющим профессии, связанные с искусством и культурой (сразу 74% представителей этой индустрии), маркетологам (74%) и топ-менеджерам (74%). Также испытывают острую потребность найти работу в сжатые сроки врачи и младший медперсонал (72% представителей этой сферы), соискатели из сферы ритейла (70%). 

Добавим, что также работники искусства и культура чаще другие жалуются на то, что в их профессиональной сфере сложнее, чем в других найти работу – об этом заявляют сразу 83% опрошенных. Также заявляют, что им сложнее искать работу, чем остальным топ-менеджеры (78% управленцев), соискатели в сфере добычи сырья (77%), ИТ-специалисты (78%), а также 74% маркетологов, 75% юристов, 72% эйчаров, 78% консультантов по стратегии и 72% соискателей в сфере сельского хозяйства.   


27 август 08:21 | : Экономика

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