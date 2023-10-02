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Водонасосная станция в центре Архангельска обрела романтический вид

Водонасосная станция в центре города стала настоящим арт-объектом. Несколько дней уличный художник Дмитрий Резвый расписывал стены ВНС во дворе дома на пересечении набережной Северной Двины и улицы Свободы. Станция, построенная более 50 лет назад, полностью преобразилась.  

«Людям очень нравятся такие объекты. Они приходят на приемы в администрацию округа, делятся своим впечатлением, интересуются, кто это делал и будет ли продолжение, - рассказала и.о. заместителя главы Октябрьского территориального округа Архангельска Елена Харитонова. – Мы рады, что город преображается, что РВК-Архангельск создана такая красота».

Концепцию будущего граффити художник и специалисты РВК-Архангельск разрабатывали совместно. Учитывали не только специфику предприятия и самого объекта, но и окружающую инфраструктуру, цветовую гамму большой детской площадки.   

«Логотип Росводоканала я вписал в пейзаж со скалами причудливой формы. Кто-то здесь увидит айсберги, кто-то, может, увидит скалы. Эта тема очень близка для меня - я часто рисую в такой технике, а также пишу пейзажи с натуры на пленэре. Хотелось немного недосказанности, абстракции, чтобы дать зрителю простор для размышления», - рассказал художник Дмитрий Резвый.

Художественная роспись – не граффити в чистом виде, хотя и выполнена баллонами в этой технике. Концепция, сюжетность  и профессиональные материалы относят изображение к категории муралов. Это не первая масштабная уличная работа Дмитрия – картины на фасадах городских зданий он рисует уже несколько лет,  и они не теряют своей актуальности.

«Мне нравится то, что у нас получилось, и то, что картина на нашем производственном объекте горожанам пришлась по вкусу. Сейчас, поздней осенью, этот арт-объект напоминает нам о красивейших рассветах и закатах над Северной Двиной. Нам важно, чтобы наши сооружения не только выполняли свою основную функцию, но и были украшением города, улучшали настроение людей», - отметил главный инженер РВК-Архангельск Дмитрий Черкашин.

Идея водоканала порадовать красивым арт-объектом горожан и гостей города нашла поддержку у руководства Архангельска. Ранее глава города Дмитрий Морев уже обращался с призывом к уличным художникам.  «Наша задача – привить хороший вкус подрастающему поколению и сделать город уютнее. Уличное искусство делает городскую среду интересной, добавляет жизни и красок даже скучным зданиями», - писал мэр в соцсетях.

Проект по преображению насосных станций на предприятии планируют развивать и дальше. РВК-Архангельск готов предоставить стены своих объектов для творчества уличных художников в следующем году. 


16 ноябрь 12:28 | : Экономика / Культура

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