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Дмитрий Морев приглашает архангельскую молодежь украсить город граффити

От первого лица областной столицы:

- Я приглашаю творческую молодежь Архангельска украсить тематическими граффити стены различных строений. Уличное искусство делает городскую среду интересной, добавляет жизни и красок даже скучным зданиями вроде трансформаторных подстанций.

 В прошлом году инициатива администрации по передаче объектов для оформления граффити получила большой отклик. Так появилось множество эффектных картин в разных округах Архангельска. Идею подхватили школы, ТСЖ и ТОСы: в итоге уже сейчас стены многих зданий отражают историю и современные интересы нашего города.

 В этом году для оформления доступно более 600 городских объектов. Художники могут обратиться в администрацию города и согласовать место и эскиз своего проекта. Мы готовы предложить тематику или поддержать яркие авторские решения. Наша задача – привить хороший вкус подрастающему поколению и сделать город уютнее.

 Информация о зданиях и строениях, которые могут быть оформлены уличными художниками всегда доступна сайте администрации https://www.arhcity.ru/?page=2976/0.


07 сентябрь 11:40 | : Политика / Культура

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