"ПоморСтрит" выходит на улицы Архангельска

Презентация культурного проекта от главы столицы Поморья Дмитрия Морева:

- В честь юбилея Архангельска мы реализуем новый молодежный проект - фестиваль уличного искусства «ПоморСтрит». Уже состоялся конкурс эскизов граффити и определено 7 победителей.



Уличное искусство делает городскую среду интересной, добавляет жизни и красок даже скучным зданиями вроде трансформаторных подстанций. И это отличная альтернатива хулиганским тэгам на фасадах зданий.



«Архангельск - город порт» - так была определена тематика конкурса. И все работы-победители ей соответствуют. Сейчас ребята детализируют эскизы, а мы закупаем краску, чтобы уже во второй половине июня художники приступили к работе на местах.



Объекты для нанесения граффити расположены в пяти округах города. Пейзажи украсят строения на ул. Полины Осипенко, 3/2, ул. Малиновского, 8/2, ул. Воронина, 30/1/1, ул. Карла Макса, 4/1, пр. Обводный канал, 4/1, пр. Троицкий, 52/1, ул. Садовой, 38/1.



