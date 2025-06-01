Прокурор Северодвинска взял на контроль строительство ЖК "Светлый"

Прокурором г. Северодвинска в рамках осуществления надзорной деятельности за реализацией масштабного инвестиционного проекта, направленного на восстановление прав 193 граждан – участников долевого строительства жилого комплекса («Северный»), осуществлен выезд на строительную площадку данного комплекса.

В настоящее время с целью обеспечения ввода жилого комплекса в эксплуатацию, застройщиком ООО «СЗ «Прайм Инвест» осуществляются работы по гидроизоляции кровли многоквартирного дома, его остеклению и подключению к инженерно-коммунальным сетям, благоустройству мест общего пользования.

В связи с наличием дефектов ограждения строительной площадки, являющейся в силу положений гражданского законодательства источником повышенной опасности, создающих возможность беспрепятственного доступа на нее посторонних лиц, прокуратурой города руководителю застройщика внесено представление, по результатам рассмотрения которого целостность ограждений восстановлена, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

С целью недопущения нарушения сроков реализации мероприятий инвестиционного проекта и использования строительных материалов ненадлежащего качества прокуратурой города руководителю застройщика объявлено предостережение о недопустимости нарушений закона.



