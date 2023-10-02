Строящийся в Северодвинске ЖК «Аквилон NEO» вырос до 8-го этаж

В городе корабелов на пр. Победы (в районе пересечения с пр. Труда) на участке в 2,47 га Группа Аквилон возводит новый технологичный смарт-квартал класса комфорт-плюс «Аквилон NEO» площадью порядка 32,5 тыс. кв. м.

Напомним, что на заседании региональной Комиссии по инвестиционной политике и развитию конкуренции новый жилой комплекс на пр. Победы получил статус масштабного инвестпроекта. Согласно областному закону «О государственной политике в сфере инвестиционной деятельности», в рамках этого Группа Аквилон передаст региону в собственность около примерно 60 квартир для предоставления нуждающимся.

На 1-й очереди жилого комплекса завершается устройство монолитного каркаса 7-го этажа, ведутся работы на 8-м этаже. На 2-й очереди завершено погружение основного объема свай, строители приступили к заливке ростверка

Три корпуса нового ЖК спроектированы с современными фасадами в лаконичном стиле с использованием светлых и ярких деталей. Высота потолков в квартирах составит не менее 2,7 метров, а на верхнем этаже благодаря концепции TOP FLAT достигнет 3 метров. Все квартиры сдаются в предчистовой отделке White box, либо на выбор в чистовой отделке от застройщика в одном из трёх цветовых вариантов.

Жилой комплекс «Аквилон NEO» возводится по разработанной Группой Аквилон концепции Э4. Она включает в себя четыре компонента: эргономику, энергоэффективность класса А+ (очень высокая), экологичность и экономию средств жителей. Объект возводят по монолитно-кирпичной технологии с применением увеличенного слоя утеплителя цоколя и кровли — это минимизирует теплопотери и обеспечивает существенную экономию коммунальных платежей. В здании установят передовые инженерные системы: автоматизированный тепловой пункт с датчиками температуры, коллекторную бесстояковую разводку системы отопления с поквартирным учетом потребления теплоэнергии, энергоэффективные современные лифты.

Все квартиры в ЖК «Аквилон NEO» получат набор «умных» систем inHOME. Это собственная разработка Группы Аквилон, которая предлагает широкий функционал по взаимодействию с управляющей компанией, контролем за квартирой через мобильное приложение и системой Smart key с бесключевым доступом в парадные и во двор, а также видеонаблюдением.



Комплексное благоустройство на закрытой дворовой территории выполнят по концепции «двор без машин». Дополнительно будет проведено максимальное озеленение, установят детские и спортивные площадки с антитравматическим покрытием, обустроят зоны отдыха. Возле корпусов появится большая общедоступная наземная автостоянка.

Рядом с новым жилым комплексом расположены необходимые объекты социальной и бытовой инфраструктуры: детские сады «Лесная сказка» и «Веселые нотки», школа № 28, спортивный клуб «ФАЙТЕР», бокс-клуб «Арена», фитнес-клуб «Palestra», а также торговый центр «Май», супермаркет «МАКСИ», продуктовые магазины, аптеки, салоны красоты.

В настоящее время Группа Аквилон возводит в Северодвинске 5 жилых комплексов общей площадью более 180 тыс. кв. м. Среди них – два проекта, получивших статус масштабных решением комиссии по инвестиционной деятельности при губернаторе Архангельской области. Помимо ЖК «Аквилон NEO», где компания передаст для предоставления нуждающимся порядка 60 квартир, в рамках строительства ЖК «Квартал 100» на ул. Ломоносова Группа Аквилон передаст городу полностью укомплектованный детсад и новый парк с берегоукреплением озера Театральное. Еще два проекта – в кварталах 102 и 007 реализуются Группой Аквилон в рамках программы комплексного развития территорий. В квартале 102 уже завершено расселение 5 деревянных двухэтажных домов площадью 1618 кв. м – 40 квартир, в которых зарегистрировано 116 человек. Муниципалитету переданы квартиры, которые предоставлены нанимателям. Собственники получили денежную компенсацию и приобрели жилье. В квартале 007 за счет Группой Аквилон в три этапа расселяется 6 ветхих аварийных домов площадью 4,1 тыс. кв. м, это 64 квартиры. Первые два дома уже практически расселены.