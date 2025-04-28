В Северодвинске Группа Аквилон отдает госсобственность первые 26 квартир

26 квартир будут переданы в государственную собственность Архангельской области в 1-й очереди ЖК «Аквилон NEO», который возводится в Северодвинске.

Новый технологичный смарт-квартал класса комфорт-плюс «Аквилон NEO» площадью порядка 48 тыс. кв. м расположен на участке площадью 2,47 га на пр. Победы, в районе пересечения с пр. Труда. 1-я очередь уже введена в эксплуатацию.

Напомним, что в соответствии с решением региональной Комиссии по инвестиционной политике и развитию конкуренции строительство жилого комплекса осуществляется в рамках масштабного инвестпроекта. Согласно областному закону «О государственной политике в сфере инвестиционной деятельности», в рамках этого Группа Аквилон передаст региону в собственность не менее 7% жилой площади для предоставления нуждающимся. В первых 26 квартирах сейчас завершается чистовая отделка. В нее входит: монтаж натяжных потолков в комнатах, кухне и коридоре, настил ламината, качественная сантехника в ванной комнате и санузле, укладка плитки, установка внутриквартирных дверей, розеток и выключателей.

Корпуса нового ЖК спроектированы с современными фасадами в лаконичном стиле с использованием светлых и ярких деталей. Высота потолков в квартирах составит не менее 2,7 метров, а на верхнем этаже благодаря концепции TOP FLAT достигнет 3 метров.

На 2-й очереди завершаются монолитные работы по возведению 9-го этажа, устройство и облицовка наружных стен 6-го этажа, установка перегородок на 4-м этаже.

На 3-й очереди ведутся работы на монолитном каркасе 1-го этажа.

Жилой комплекс «Аквилон NEO» возводится по разработанной Группой Аквилон концепции Э4. Она включает в себя четыре компонента: эргономику, энергоэффективность класса А+ (очень высокая), экологичность и экономию средств жителей. Объект возводят по монолитно-кирпичной технологии с применением увеличенного слоя утеплителя цоколя и кровли - это минимизирует теплопотери и обеспечивает существенную экономию коммунальных платежей. Установлены передовые инженерные системы: автоматизированный тепловой пункт с датчиками температуры, коллекторная бесстояковая разводка системы отопления с поквартирным учетом потребления теплоэнергии, энергоэффективные современные лифты.

Все квартиры в ЖК «Аквилон NEO» получат набор «умных» систем inHOME. Это собственная разработка Группы Аквилон, которая предлагает широкий функционал по взаимодействию с управляющей компанией, контролем за квартирой через мобильное приложение и системой Smart key с бесключевым доступом в парадные и во двор, а также видеонаблюдением.



Комплексное благоустройство на закрытой дворовой территории выполнят по концепции «двор без машин». Дополнительно будет проведено максимальное озеленение, установят детские и спортивные площадки с антитравматическим покрытием, обустроят зоны отдыха. Возле корпусов появится большая общедоступная наземная автостоянка.

Рядом с новым жилым комплексом расположены необходимые объекты социальной и бытовой инфраструктуры: детские сады «Лесная сказка» и «Веселые нотки», школа № 28, спортивный клуб «ФАЙТЕР», бокс-клуб «Арена», фитнес-клуб «Palestra», а также торговый центр «Май», супермаркет «МАКСИ», продуктовые магазины, аптеки, салоны красоты.



