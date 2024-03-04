В ЖК «Аквилон NEO» предусмотрены квартиры для нуждающихся северодвинцев

ЖК «Аквилон NEO» строится на пр. Победы (в районе пересечения с пр. Труда). Продажи квартир в 3-й очереди жилого комплекса стартуют 7 ноября.

В городе корабелов на участке в 2,47 га Группа Аквилон возводит новый технологичный смарт-квартал класса комфорт-плюс «Аквилон NEO» площадью порядка 48 тыс. кв. м.

Напомним, что на заседании региональной Комиссии по инвестиционной политике и развитию конкуренции, новый жилой комплекс на пр. Победы получил статус масштабного инвестпроекта. Согласно областному закону «О государственной политике в сфере инвестиционной деятельности», в рамках этого проекта Группа Аквилон передаст в государственную собственность 7% жилой площади (порядка 60 квартир) для предоставления нуждающимся.

На 1-й очереди жилого комплекса завершено устройство монолитного каркаса, кровли, наружных стен с облицовкой кирпичом фасада, внутренних перегородок. Ведется остекление оконных блоков, балконов и лоджий, завершается прокладка внутренних и наружных инженерных сетей, осуществляется монтаж лифтов и благоустройство территории.

На 2-й очереди ведутся монолитные работы по возведению 5-6 этажей

На 3-й очереди выполнены земляные работы по устройству котлована, завершена забивка свай, ведется подготовка к заливке ростверка.

Три корпуса нового ЖК спроектированы с современными фасадами в лаконичном стиле с использованием светлых и ярких деталей. Высота потолков в квартирах составит не менее 2,7 метров, а на верхнем этаже благодаря концепции TOP FLAT достигнет 3 метров. Все квартиры сдаются в предчистовой отделке White box, либо на выбор в чистовой отделке от застройщика в одном из трёх цветовых вариантов.

Жилой комплекс «Аквилон NEO» возводится по разработанной Группой Аквилон концепции Э4. Она включает в себя четыре компонента: эргономику, энергоэффективность класса А+ (очень высокая), экологичность и экономию средств жителей. Объект возводят по монолитно-кирпичной технологии с применением увеличенного слоя утеплителя цоколя и кровли — это минимизирует теплопотери и обеспечивает существенную экономию коммунальных платежей. В здании установят передовые инженерные системы: автоматизированный тепловой пункт с датчиками температуры, коллекторную бесстояковую разводку системы отопления с поквартирным учетом потребления теплоэнергии, энергоэффективные современные лифты.

Все квартиры в ЖК «Аквилон NEO» получат набор «умных» систем inHOME. Это собственная разработка Группы Аквилон, которая предлагает широкий функционал по взаимодействию с управляющей компанией, контролем за квартирой через мобильное приложение и системой Smart key с бесключевым доступом в парадные и во двор, а также видеонаблюдением.



Комплексное благоустройство на закрытой дворовой территории выполнят по концепции «двор без машин». Дополнительно будет проведено максимальное озеленение, установят детские и спортивные площадки с антитравматическим покрытием, обустроят зоны отдыха. Возле корпусов появится большая общедоступная наземная автостоянка.

Рядом с новым жилым комплексом расположены необходимые объекты социальной и бытовой инфраструктуры: детские сады «Лесная сказка» и «Веселые нотки», школа № 28, спортивный клуб «ФАЙТЕР», бокс-клуб «Арена», фитнес-клуб «Palestra», а также торговый центр «Май», супермаркет «МАКСИ», продуктовые магазины, аптеки, салоны красоты.

Реклама. ФЗ-214. Предложение ограничено. Не является публичной офертой. Сроки акции с 7.11.2024 г.. Перевод Аквилон NEO (Аквилон НЕО) — Аквилон НЕО. Застройщик ООО СЗ «ПОБЕДА». Жилой комплекс по адресу: г. Северодвинск, пр. Победы. Кадастровый номер земельного участка: № 29:28:104167:84. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф



