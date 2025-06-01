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Зарплаты мечты. Идите, ребята, в моряки

Аналитики hh.ru, ведущей платформы онлайн-рекрутинга в России, в рамках профессионального праздника работников морского и речного флота, который отмечают ежегодно в начале июля собрали топ фактов о данной профессиональной сфере и рынке труда. 

Факт 1. С начала года российские компании, связанные с морскими и речными перевозками, разместили на hh.ru более 14 тыс. вакансий. По сравнению с 2024 годом число вакансий в морской и речной отрасли сократилось на 15%, но абсолютные цифры свидетельствуют о востребованности кадров в данной сфере. 

Факт 2. Наибольший спрос на работников, готовых связать свою жизнь с рекой или морем, испытывают работодатели Москвы и Санкт-Петербурга – на эти города приходится по 17% вакансий от всего объёма по стране или в сумме более трети предложений о работе. Также активно речников и моряков ищут компании Приморского края (8%), Хабаровского края (6%), а также Краснодарского края (5%) и Иркутской области (5%). 

Факт 3. Интересно, что кроме плав. состава (капитан, моторист, старпом, механик, штурман и др.), который является костяком отрасли работодатели, связанные с отраслью, также активно ищут в этом году для работы менеджеров по логистике, менеджеров по продажам, водителей, машинистов, а также бухгалтеров и разнорабочих. 

Факт 4. Согласно данным сервиса «Люди в цифрах», медианная предлагаемая зарплата в сфере речных и морских перевозок достигла 114 тыс. рублей, а диапазон предлагаемых зарплат в подобных вакансиях в целом по России на данный момент от 86,2 тыс. до 183,9 тыс. рублей. При этом за год предлагаемая зарплата в отрасли выросла на 5%. 

Факт 5. В рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий, связанных с речным и морским флотом, сейчас входят следующие предложения о работе: 

 

08 июль 08:24 | : Экономика

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