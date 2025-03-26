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90% архангелогородцев не готовы к зарплате в цифровых рублях

Председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков утверждает, что технологически уже все готово к тому, чтобы россияне смогли получать зарплату в цифровых рублях.  

Сегодня только 10% жителей Архангельска готовы получать зарплату в цифровых рублях (в том числе 3% — всю зарплату, а 7% — часть зарплаты). 77% против: «Любой сбой в системе — и человек останется без средств на жизнь». 

  Мужчины более открыты нововведениям: на зарплату в цифровых рублях готовы 15% представителей сильного пола и только 5% женщин.

  Среди горожан с доходом от 100 тысяч рублей в месяц больше как тех, кто готов получать зарплату «в цифре» (13%), так и противников новой формы национальной валюты (75%), по сравнению с теми, кто зарабатывает меньше.

 

04 июль 10:18 | : Экономика

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