Архангелогородцы воротят носы от зарплаты в цифровых рублях

Только 1 из 10 архангелогородцев хотел бы получать в цифровых рублях всю заплату или ее часть. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие экономически активные горожане из Архангельска, осведомленные о цифровом рубле.

В сентябре прошлого года ЦБ РФ анонсировал расширение программы тестирования цифрового рубля. SuperJob выяснил отношение архангелогородцев к новой форме национальной валюты. 73% архангелогородцев не хотят получать зарплату или ее часть в цифровых рублях. За новую форму расчетов высказался только каждый десятый: 5% уже согласны получать весь заработок «в цифре», еще 5% — часть заработка.

Среди мужчин больше, чем среди женщин, как желающих получать весь заработок либо его часть в цифровых рублях, так и не желающих.

Больше всего согласных получать в цифровой валюте всю зарплату или ее часть — среди архангелогородцев с доходом от 100 тысяч рублей в месяц (13%).