Работодатели Архангельска рассказали, какое счастье ожидает их сотрудникоа

По словам HR-менеджеров Архангельска, за последний месяц лишь 5% компаний задерживали зарплату сотрудникам. В этом году больше всего таких случаев было в марте (6%), но уже в апреле ситуация выровнялась и число задерживающих выплаты вернулось к минимальным значениям.

60% работодателей рассказали, что повышали оклады персоналу менее полугода назад, 24% — от полугода до года назад, 12% — год-два назад. Лишь 3% предприятий проводили индексацию более двух лет назад.

30% организаций в ближайшее время планируют провести повышение или индексацию зарплат.