Деньги лучше всего мотивируют архангелогородцев к хорошей работе

Служба исследований крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru провела опрос среди соискателей из регионов СЗФО и Архангельской области в частности, и выяснила, какие способы мотивации являются наиболее привлекательными, а что, наоборот, демотивирует их в работе.

Среди различных способов мотивации и вознаграждений за хорошую работу наиболее привлекательными для архангелогородцев являются денежные премии и бонусы – этот вариант отметили 81% опрошенных. Для 69% большое значение имеет уважительное отношение со стороны руководства, для 56% – интересные задачи и проекты.

Кроме того, 54% соискателей из СЗФО сообщили, что их мотивируют работать лучше оплата обучения, повышения квалификации. Для 49% важны комфортная атмосфера в коллективе. Еще 32% рассказали, что они стараются работать лучше, когда получают похвалу и признание результатов коллегами и начальством.

Социальный пакет (ДМС, спортзал, питание и т.п.) мотивирует 37% опрошенных, дополнительные выходные дни – 26%, оборудованные места для отдыха – 24%. Наименее значимым способом мотивации и вознаграждений за хорошую работу для трудящихся СЗФО оказались корпоративные мероприятия и праздники для сотрудников – их назвали всего 21%.

Главными демотивирующими факторами респонденты из СЗФО назвали низкую зарплату, отсутствие премий и бонусов (69%), а также отсутствие перспектив для роста и развития (60%) и неуважительное отношение к труду работников со стороны руководства (54%). Для 46% значимым фактором снижения продуктивности и понижения мотивации является сложная атмосфера в коллективе и конфликты.

56% опрошенных демотивирует плохой менеджмент и неорганизованность процессов. Ощущение бессмысленности своей работы как плохой фактор для работы отметили 51% опрошенных. 32% теряют мотивацию, если испытывают физический дискомфорт на рабочем месте, например, связанный с неудобной мебелью, плохим ремонтом, слишком низкой или высокой температурой воздуха и т.д.



