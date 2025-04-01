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Группа Аквилон провела субботник на территории пивзавода купца Суркова

Около 200 работников центрального офиса Группы Аквилон в Архангельске вышли на Всероссийский субботник. 

 Они навели порядок на территории пивзавода А. Суркова, а также на прилегающем участке набережной Северной Двины и ул. Попова. Проведение субботников перед майскими праздниками стало для компании доброй традицией, которая с каждым годом объединяет всё больше желающих внести свой вклад в общее дело.

 - Наша компания традиционно проводит весной субботники. Это наша обязанность как ответственных горожан. Каждый год мы выбираем объект или территорию, где организуем тщательную уборку. Ранее мы проводили субботники в сквере рядом с ЖК «ИскраPARK», а также около жилого комплекса River Park, где в дальнейшем благоустроили сквер. В этом году занялись территорией пивзавода А. Суркова, реконструкцию которого завершили в прошлом году, – рассказал председатель правления Группы Аквилон, депутат областного собрания Александр Фролов.

 Инженеры-проектировщики и бухгалтеры, сотрудники отдела контроля качества и менеджеры отдела продаж, специалисты IT-отдела, и агентства недвижимости – всего около 200 сотрудников Группы Аквилон в Архангельске вышли на уборку территории пивзавода.

 - Участие в субботнике – дело добровольное. Тем не менее, с каждым годом к весенней уборке подключается всё больше работников Группы Аквилон, – подчеркнул Александр Михайлович.

 Подобные субботники – отличная возможность для коллектива пообщаться в неформальной обстановке, да ещё и занимаясь при этом общественно полезным делом.

 - Это замечательная традиция, которая приносит пользу городу, сближает коллектив. Все с удовольствием идут на субботник и хорошо проводят время, – отметил директор по развитию Группы Аквилон Андрей Четвериков.

 Компания обеспечила всех сотрудников инвентарём — мётлами и лопатами, а также перчатками. Были установлены контейнеры для сбора отходов, которые в дальнейшем будут вывезены. Примечательно, что на территории пивзавода субботник проходит уже во второй раз.

 - Первый раз уборка здесь состоялась в прошлом году, когда мы готовили объект к вводу в эксплуатацию, — пояснил коммерческий директор Группы Аквилон, депутат Архгордумы Сергей Чанчиков. – За этот год территория пивзавода стала общественным пространством. Она открыта для горожан: сюда приезжают в день свадьбы, здесь организуют фотосессии, да и в целом часто гуляют архангелогородцы и гости столицы Поморья. Чувствуется, что людям это место полюбилось, да и нам самим оно очень нравится. Кстати, летом мы планируем провести на этой территории несколько мероприятий, в том числе городских.

 Сейчас в здания возрожденного пивзавода активно заезжают собственники помещений, которые будут пользоваться всей инфраструктурой. Некоторые из них уже начали свою работу. Так, в декабре прошлого года здесь открылся цветочный магазин «Фросина теплица».

 - Мы решили открыться именно здесь, ведь была уверенность в том, что это место станет популярным у горожан. Сюда заедут классные стильные предприятия, и пивзавод станет полноценным креативным кластером в городе, – сообщила владелица цветочного магазина Ксения Фролова. – Мы сделали ставку на русский стиль. Особое место в нашей линейке цветов занимают местные северные растения, а любовь к родному краю и Северу вдохновляет на создание цветочных композиций.

 Цветочный магазин разместился в одном из помещений перестроенных складских корпусов. А наличие высоких потолков дало возможность построить второй этаж, который используется для проведения мастер-классов.


28 апрель 09:08 | : Экономика

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