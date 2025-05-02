В Архангельске монтируется первая индивидуальная частная котельная

Жилой комплекс «АКВАРТАЛ» строится Группой Аквилон на берегу Северной Двины, между ул. Октябрят и ул. Касаткиной. Он станет первым в Поморье домом с собственной газовой котельной.

На участке площадью 3,5 гектара, за пределами тополиного сквера у ТРК «Макси» и зоны санитарной охраны ЦВОС, спроектирован разновысотный жилой комплекс общей площадью 49 тыс. кв. м, а также зарезервирован участок для физкультурно-оздоровительного комплекса.



Строительство первой очереди началось в 2023 году. Сейчас завершаются монолитные работы на каркасе 14-го этажа здания, выполняется облицовка кирпичом наружных стен 4-9-го этажей, ведется установка внутренних перегородок на 6-11 этажах. Осуществляется прокладка наружных и внутридомовых инженерных сетей, строитель приступили к внутренней отделке – штукатурке помещений на 2-7 этажах.

Проект жилого квартала разработало архитектурно-градостроительное бюро MLA+. Квартал с приватным двором сформирован двумя блоками. Секция, смотрящая на Ленинградский проспект, поддерживает высотность окружающей застройки. Строгая регулярная сетка фасадов из кирпича лаконично вписывается в городскую улицу. Все фасады максимально раскрыты в сторону Северной Двины.



Архитекторы учли и особенное отношение жителей Архангельска к зеленым насаждением, предусмотрено максимальное озеленение и сохранение естественного ландшафта вдоль реки.



Проект реализуется по всем стандартам Группы Аквилон, которые уже стали привычными для горожан: двор без машин, «разумные метры», детские площадки, зона для воркаута, места для отдыха, подземный и гостевой паркинги. По сути, проект Группы Аквилон вдохнет жизнь в уголок между Северной Двиной и Ленинградским проспектом. Новый жилой квартал включает и помещения общественно-делового назначения на первых этажах зданий. Локация предусматривает выход к реке и хорошую транспортную развязку.

ЖК «АКВАРТАЛ» получит современную автоматизированную газовую котельную мощностью 6,4 мВт. Для подключения котельной по соглашению с «Газпром Газораспределение Архангельск» выполнено строительство сетей газоснабжения протяженностью порядка 750 м от пр. Московский вдоль ул. Октябрят до участка жилого комплекса. Здание котельной уже построено, на лето запланирован монтаж оборудования.

Переход на газ позволит на 45% снизить затраты на теплоснабжение и не зависеть от централизованной системы подачи теплоносителя во внутридомовые системы отопления. Таким образом, горячее водоснабжение в доме не будет отключено во время общегородских гидравлических испытаний, а начало отопительного сезона зависит от решения собственников.

На участке вдоль пр. Ленинградского зарезервировано место для размещения ФОКа, также разработана его архитектурная концепция, чтобы спортивный объект вписывался в облик нового квартала. Кроме этого, Группа Аквилон подготовит для него все необходимые инженерные коммуникации.



Общий объем инвестиций составит более 2,35 млрд. рублей, в связи с экономическими изменениями эта цифра может увеличиться, но это никак не повлияет на работы и сроки реализации проекта. Сдача комплекса намечена на 2026 год.



Решением комиссии по инвестиционной деятельности при губернаторе Архангельской области проект получил статус приоритетного. В соответствии с областным законом, принятым по инициативе губернатора Александра Цыбульского, 7% от общего объема жилых квадратных метров - примерно 100 квартир, девелопер передаст в государственную собственность Архангельской области для предоставления нуждающимся.

Напомним, что общий объем строительства нового жилья, которое компания осуществляет в Архангельске и Северодвинске составляет порядка 500 тыс. кв. м. В том числе в столице Поморья – 10 жилых комплексов, 3,5 тыс. квартир.

Группа Аквилон активно участвует в масштабных инвестиционных проектах в сфере строительства жилья. В рамках пяти таких проектов в Архангельской области будет построено более 200 тыс. кв. м нового жилья, помещений социального и общественно-делового назначения. Компания уже построила и передала муниципалитету детсад в Квартале 100 в Северодвинске и строит там же общедоступный парк с берегоукроеплением озера Театральное. В четырех жилых комплексах 7% жилой площади – более 200 квартир, в соответствии с областным законом передаются государству для предоставления нуждающимся. Первые 26 квартир будут переданы в этом году. Также в Архангельске рамках масштабных инвестпроектов на пр. Троицкий (между ул. Попова и ул. К. Маркса) Группой Аквилон будет построен общедоступный ФОК, а на пр. Ленинградский - зарезервировано место под еще один.

В настоящее время застройщиком ведется проектирование 10 новых жилых комплексов общей площадью порядка 450 тыс. кв. м. Данные проекты уже обеспечены земельными участками. Только в этом году компания приобрела 8 участков общей площадью 11,3 га для размещения 225 тыс. кв. м. Основной объем земли приобретен у частных собственников.



