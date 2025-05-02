Инженер в Архангельской области зарабатывает до 110 тыс. рублей в месяц

Эксперты hh.ru выяснили, насколько высокооплачиваемой может быть профессия инженера, какие инженерные специальности наиболее «дорогие», а также в каких регионах инженер может заработать больше всего.

«На современном рынке труда России довольно часто встречаются сравнения и упоминания о том, что инженерные специальности были довольно высокооплачиваемыми во времена СССР. Так, например, согласно данным Центрального статистического управления при Совете Министров СССР (ЦСУ СССР), инженеры-строители в 50-е годы XX века зарабатывали 527 рублей. В 80-е уже меньше (порядка 120 рублей), но менялся и уровень жизни, и потребительская корзина.

Между тем сейчас доход российского инженера уже выглядит по-другому и в некоторых регионах даже может уступать по доходу средней зарплате горожанина. При этом востребованность в инженерах не упала. Так, профессия инженера-конструктора входит в ТОП самых востребованных у российских работодателей. Только в I кв. 2025 года российские компании искали почти 37 тыс. инженеров-конструкторов, более 10 тыс. инженеров-энергетиков, а также более 16 тыс. инженеров по промышленной безопасности.

Аналитика hh.ru показывает, что самыми высокооплачиваемыми в России сейчас являются главные инженеры проекта. Медианная зарплата этих специалистов в целом по РФ в 2025 году достигла 156,7 тыс. рублей. Причем за год она выросла на 22%. На втором месте в целом по РФ по зарплате оказались инженеры ПТО (120 тыс. рублей). А вот больше всего выросла медианная зарплата для сетевых инженеров, которые отвечают за. Их доход вырос на 32% до 104,7 тыс. рублей» - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru Центр, Северо-Запад.

Между тем стало также известно, какие зарплаты могут заработать инженеры в Архангельской области. Так, наибольший доход сейчас предлагают в вакансиях для инженеров ПТО (порядка 110 тыс. рублей). Причем за год медианный доход данных специалистов вырос сразу на 35%. А вот меньше всего сейчас работодатели региона готовы платить инженерам по охране труда (до 60 тыс. рублей).

Профессия Медианная зарплата в 2025 году, в руб. Динамика за год, в % Инженер ПТО 110 000 ₽ 35% Сервисный инженер 82 500 ₽ 3% Инженер-энергетик 77 000 ₽ -4% Инженер-конструктор 70 000 ₽ -5% Инженер по охране труда 60 000 ₽ -8%

При этом самые высокие зарплаты по инженерным специальностям сейчас можно найти в вакансиях от работодателей из: