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Инженер в Архангельской области зарабатывает до 110 тыс. рублей в месяц

Эксперты hh.ru выяснили, насколько высокооплачиваемой может быть профессия инженера, какие инженерные специальности наиболее «дорогие», а также в каких регионах инженер может заработать больше всего. 

«На современном рынке труда России довольно часто встречаются сравнения и упоминания о том, что инженерные специальности были довольно высокооплачиваемыми во времена СССР. Так, например, согласно данным Центрального статистического управления при Совете Министров СССР (ЦСУ СССР), инженеры-строители в 50-е годы XX века зарабатывали 527 рублей. В 80-е уже меньше (порядка 120 рублей), но менялся и уровень жизни, и потребительская корзина. 

Между тем сейчас доход российского инженера уже выглядит по-другому и в некоторых регионах даже может уступать по доходу средней зарплате горожанина. При этом востребованность в инженерах не упала. Так, профессия инженера-конструктора входит в ТОП самых востребованных у российских работодателей. Только в I кв. 2025 года российские компании искали почти 37 тыс. инженеров-конструкторов, более 10 тыс. инженеров-энергетиков, а также более 16 тыс. инженеров по промышленной безопасности.

Аналитика hh.ru показывает, что самыми высокооплачиваемыми в России сейчас являются главные инженеры проекта. Медианная зарплата этих специалистов в целом по РФ в 2025 году достигла 156,7 тыс. рублей. Причем за год она выросла на 22%. На втором месте в целом по РФ по зарплате оказались инженеры ПТО (120 тыс. рублей). А вот больше всего выросла медианная зарплата для сетевых инженеров, которые отвечают за. Их доход вырос на 32% до 104,7 тыс. рублей» отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru Центр, Северо-Запад. 

Между тем стало также известно, какие зарплаты могут заработать инженеры в Архангельской области. Так, наибольший доход сейчас предлагают в вакансиях для инженеров ПТО (порядка 110 тыс. рублей). Причем за год медианный доход данных специалистов вырос сразу на 35%. А вот меньше всего сейчас работодатели региона готовы платить инженерам по охране труда (до 60 тыс. рублей). 

Профессия

Медианная зарплата в 2025 году, в руб.

Динамика за год, в %

Инженер ПТО

          110 000 ₽ 

35%

Сервисный инженер

            82 500 ₽ 

3%

Инженер-энергетик

            77 000 ₽ 

-4%

Инженер-конструктор

            70 000 ₽ 

-5%

Инженер по охране труда

            60 000 ₽ 

-8%

 

При этом самые высокие зарплаты по инженерным специальностям сейчас можно найти в вакансиях от работодателей из:

26 май 08:54 | : Экономика

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