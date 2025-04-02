Зарплаты на строительном рынке Архангельской области выросли на 13%

Эксперты российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru проанализировали сферу строительства и недвижимости и выяснили, в каких регионах наибольший спрос на персонал, как он менялся в Архангельской области и какие предлагаются заработные платы.

В первом квартале 2025 года на российском рынке труда работодатели открыли более 356 тыс. вакансий в строительстве и недвижимости. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос изменился незначительно (-1,5%). Больше всего в кадрах нуждается строительный рынок Москвы – на столицу пришлось 14% от всех вакансий. На втором месте – Санкт-Петербург (6%), на третьем – Московская область (6%). В Архангельской области в сфере строительства и недвижимости в начале этого года было открыто свыше 1,6 тыс. вакансий, за год число вакансий для работников сферы увеличилось на 11%.

Заработные платы на российском строительном рынке за год выросли на 9%. Сегодня работодатели предлагают 99 тыс. рублей (медиана). Больше всего строители могут заработать в Ямало-Ненецком АО, где уровень дохода выше среднероссийского и составляет 138,3 тыс. рублей. Также высокие зарплаты предлагают в Магаданской области (136 тыс. рублей) и Москве (130,9 тыс. рублей).

В Архангельской области заработные платы в стройке и недвижимости выросли на 13% за год. Медиана зарплатных предложений сегодня составляет 90,1 тыс. рублей. Примечательно, что зарплаты строителей в регионе этой весной оказались больше, чем медианная зарплата местного жителя, которая достигла 62,5 тыс. рублей.

Самые высокие зарплаты в Архангельской области готовы платить геодезистам – 175 тыс. рублей, руководителям строительного проекта – 150 тыс. рублей, главным инженерам проекта – 150 тыс., машинистам – 143,7 тыс., прорабам – 120 тыс. рублей. А самые низкие зарплаты на местных стройках наблюдаются у слесарей и сантехников – 57,9 тыс. рублей, инженеров по охране труда и технике безопасности – 61 тыс. рублей, а также инженеров-конструкторов – 70 тыс. рублей.

Предлагаемые заработные платы в Архангельской области по специализациям в строительстве, 1 кв.2025: