Зарплата травматолога в Архангельской области подбирается к ста тысячам

По данным базы вакансий hh.ru в этом году (с января по май 2025) в России было открыто 2,3 тысячи вакансий для травматологов-ортопедов, и это на 22% больше, чем за тот же период годом ранее. Кроме Москвы и Санкт-Петербурга, которые традиционно располагаются на первых позициях по уровню спроса (на них приходится 16,3% и 8,6% от всех вакансий для травматологов в стране, соответственно), в этот список попали и ряд регионов, причем не только крупнейших. На третьем месте по количеству вакансий для врачей данной квалификации - Московская область (6,4%), на четвёртом - Краснодарский край (4,5%), на пятом - Алтайский край (3,7%), далее - Новосибирская область (3,4%), Свердловская область (2,9%), Самарская область (2,6%). При этом в Архангельской области спрос на травматологов по сравнению с 2024 годом вырос на 3%. Между тем кадровый дефицит в данной профессии в Архангельской области достаточно высокий: на одну вакансию приходится не более 1 активных резюме. Для сравнения: норма для рынка труда не менее 6-8 резюме на вакансию.

Медиана зарплатных предложений для врачей-ортопедов составила в целом по стране 96 743 рублей, но значительно больше они смогут заработать в таких регионах как Ямало-Ненецкий АО (175 000 руб.), Курганская область (175 000 руб.), Москва (148 800 руб.), Сахалинская область (139 300 руб.), Республика Коми (130 000 руб.), Якутия (125 000 руб.), Республика Марий Эл (120 000 руб.), Республика Тыва (118 000 руб.), Мурманская область, (115 000 руб.) и Кировская область (115 000 руб.).

В Архангельской области медианная зарплата, которую может заработать травматолог достигла 87 тыс. рублей, что на 5 тыс. больше, чем в прошлом году, но все-таки на 9 тыс. меньше, чем в среднем по стране получают другие травматологи.

Топ высокооплачиваемых вакансий для травматологов-ортопедов, Россия, май 2025