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РВК-Архангельск благоустраивает город перед майскими праздниками

В ближайшие три недели специалисты РВК-Архангельск восстановят благоустройство городских территорий, где пройдут маршруты Майской эстафеты и празднования Дня Победы. Основное внимание бригад по благоустройству сейчас будет сосредоточено на квадрате ул.Серафимовича – набережная Северной Двины – ул.Попова – пр.Троицкий – ул.Серафимовича – это маршрут традиционной атлетической Майской эстафеты. Она посвящена Дню Победы и проводится в Архангельске с 1946 года,  традиционно собирая  большое число спортсменов. 

Накануне специалисты РВК-Архангельск совместно с представителями департамента транспорта обследовали маршрут, выявляя проблемные участки. По результату осмотра предстоит отремонтировать 19 колодцев – выровнять их в уровень с проезжей частью и заасфальтировать, а также заасфальтировать разрытие на набережной в районе улицы Свободы. Все эти работы будут завершены до 1 мая.

Вторым этапом майского благоустройства станут адреса, где РВК-Архангельск проводил земляные работы на проезжей части – это пр.Троицкий, 157 и перекресток улиц Воскресенской и Тимме. 

«РВК-Архангельск ежегодно приводит в порядок к майским праздникам места проведения массовых мероприятий. Мы делаем свою работу – и делаем ее качественно из года в год. Ко 2 и 9 мая все заявленные адреса будут благоустроены. Бригады приступают к работам с 17 апреля: составлен график, подготовлены материалы и техника, есть договоренности об отгрузке асфальтово-бетонной смеси. У горожан нет повода для волнений», - рассказал директор по производству РВК-Архангельск Александр Неумоин. 

Кампания по благоустройству городских территорий после осенне–зимних работ на сетях водоканала продлится до конца июня. После майских праздников специалисты РВК-Архангельск приступят к работам по плану, согласованному с администрациями округов. 

«Будут заасфальтированы  участки рядом с социально-значимыми объектами и места с наибольшей проходимостью людей и транспорта. Поэтому если в вашем дворе РВК-Архангельск проводил ремонт, требующий благоустройства территории, не переживайте, у нас на контроле все адреса, и мы обязательно наведём порядок», — уточнил инженер по благоустройству РВК-Архангельск Сергей Афанасьев.


16 апрель 16:56 | : Экономика

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