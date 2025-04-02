17 мая Группа Аквилон приглашает на экскурсию по новостройкам Архангельска

Экскурсия состоится в субботу с 11 часов.

В ходе экскурсии ее участники смогут оценить ход строительства и технологии своими глазами прямо на строительных площадках, увидев объекты в разных стадиях постройки – от устройства фундаментов до готовых жилых комплексов; получить консультацию специалистов прямо на объекте и, возможно, побывать в своей будущей квартиру; убедиться в качестве отделки White box, а также посетить шоурум и проверить чистовую отделку от застройщика.

В офисах компании специалисты отделов продаж и ипотечные брокеры бесплатно проконсультируют о вариантах планировок и наиболее удобных способах оплаты.

Общий объем строительства нового жилья, которое компания осуществляет в Архангельске и Северодвинске составляет порядка 500 тыс. кв. м. В том числе в столице Поморья – 10 жилых комплексов, 3,5 тыс. квартир.

Группой Аквилон реализуется 6 проектов КРТ: застройщик за свой счет расселяет 42 дома, с жилой площадью 22,4 тыс. кв. м в которых зарегистрировано 2,6 тыс. человек. Из них 22 дома площадью более 12 тыс. кв. м уже расселено. В рамках договоров КРТ компания также расселяет дома для размещения предусмотренных документами градостроительного планирования школы, двух детсадов и сквера.

Также Группа Аквилон активно участвует в масштабных инвестиционных проектах в сфере строительства жилья. В рамках пяти таких проектов в Архангельской области будет построено более 200 тыс. кв. м нового жилья, помещений социального и общественно-делового назначения. Компания уже построила и передала муниципалитету детсад в Квартале 100 в Северодвинске и строит там же общедоступный парк с берегоукроеплением озера Театральное. В четырех жилых комплексах 7% жилой площади – более 200 квартир, в соответствии с областным законом передаются государству для предоставления нуждающимся. Первые 26 квартир будут переданы в этом году. Также в Архангельске рамках масштабных инвестпроектов на пр. Троицкий (между ул. Попова и ул. К. Маркса) Группой Аквилон будет построен общедоступный ФОК, а на пр. Ленинградский - зарезервировано место под еще один.

В настоящее время застройщиком ведется проектирование 10 новых жилых комплексов общей площадью порядка 450 тыс. кв. м. Данные проекты уже обеспечены земельными участками. Только в этом году компания приобрела 8 участков общей площадью 11,3 га для размещения 225 тыс. кв. м. Основной объем земли приобретен у частных собственников.

Всего Группа Аквилон инвестирует в новое строительство в Поморье более 50 млрд рублей.

Реклама. ФЗ-214. Предложение ограничено, не является публичной офертой. Сроки акции 17.05.2025 года. Полные условия по тел. 8 (8182) 60-40-31. Застройщик ООО СЗ «Гавань». Жилой комплекс «Аквилон Rosa» по адресу: г. Архангельск, ул. Нагорная. Кадастровые номера земельного участка: 29:22:040610:1539, 29:22:040610:63, 29:22:040610:619, 29:22:040610:819. 1 этап. Проектная декларация на сайте https://наш.дом.рф