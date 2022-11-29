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Группа Аквилон приглашает на первую в новом году Экскурсию по новостройкам*

 21 января в Архангельске и Северодвинске пройдет уже ставшая традиционной Экскурсия по строящимся объектам Группы Аквилон. Предварительная запись по телефонам 8(8182) 60-32-10 в столице Поморья, и 8(8184) 52-00-00 в городе корабелов.

В ходе экскурсии ее участники смогут оценить ход строительства и технологии своими глазами прямо на строительных площадках, видев объекты в разных стадиях постройки – от устройства фундаментов до готовых жилых комплексов; получить консультацию специалистов прямо на объекте и, возможно, побывать в своей будущей квартиру; убедиться в качестве отделки White box, а также посетить шоурум и проверить чистовую отделку от застройщика.

 В офисах компании специалисты отделов продаж и ипотечные брокеры бесплатно проконсультируют о вариантах планировок и наиболее удобных способах оплаты.

 Напомним, что в 2022 году Группа Аквилон построила в Поморье более 120 тыс. кв. м нового жилья. Это 8 новых жилых комплексов. В уходящем году северяне приобрели в новостройках компании порядка 1,8 тыс. квартир.

 Группа Аквилон продолжает наращивать объемы строительства в Архангельской области. В 2022 году в столице Поморья и городе корабелов началось строительство 7 объектов общей площадью почти 120 тыс. кв. м. Из них три – это новые очереди уже строящихся жилых комплексов и 4 новых объекта. Всего для приобретения северянам предложено более 1850 квартир разнообразных планировок в современных домах, расположенных в самых востребованных локациях. 

 Общий объем инвестиций Группы Аквилон в Поморье превышает 12 млрд рублей. По итогам 2022 года Группа Аквилон вновь удостоена одной из главных общественных наград в сфере жилищного строительства – Золотого знака «Надежный застройщик России» и подтвердила статус системообразующего предприятия РФ. 

 В 2023 году на шести участках общей площадью 8,4 га планируется начать строительство 6 новых жилых комплексов площадью 120 тыс. кв. м. Кроме того, в рамках программ комплексного развития территорий и приоритетных инвестиционных проектов Архангельской области рассматривается возможность приобретения еще пяти участков общей площадью 13,7 га для перспективного строительства более 160 тыс. кв. м нового современного жилья. 

*Реклама. ФЗ-214. Предложение ограничено, не является публичной офертой. Сроки акции 21.01.2023 года. Полные условия по тел. 8(8182) 65-00-08 и 8(8184) 52-00-00. Застройщики: ООО СЗ «Притяжение» и ООО СЗ «Аквилон Недвижимость». Жилые комплексы: на ул. Володарского, 67 в г. Архангельске. Кадастровый номер земельного участка: №29:22:050502:3803 и в районе ул. С. Орджоникидзе в г. Северодвинске. Кадастровый номер земельного участка: №29:28:103090:81. 

18 январь 09:28 | : Экономика

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