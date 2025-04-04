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Архангельский бизнес испытывает дефицит в работниках

Больше всего за месяц в Архангельской области вырос спрос на работников в сфере автобизнеса: компании увеличили число новых рабочих мест на 17%. На втором месте по спросу у местного бизнеса – ИТ-специалисты. Работодатели стали также на 14% чаще искать «безопасников» (охранники, секьюрити, инкассаторы и др.). Также в пятёрку сфер с наибольшим кадровым спросом вошли сфера продаж и клиентского сервиса (+8% новых рабочих мест), а также сфера туризма и общепита (+7%). 

Примечательно, что рост спроса на кадры не всегда влияет на потенциальный заработок. Так, для востребованных работников в секторе безопасности потенциальный доход даже снизился на 430 рублей за месяц. А вот в сфере автобизнеса и ИТ наблюдается заметный рост: +8,2 тыс. и 9,3 тыс. рублей за месяц соответственно. Кроме того, за месяц заметно увеличился доход в сфере строительства (+5,8 тыс.), в маркетинге (+6,4 тыс.), а также для производственного персонала (+2,6 тыс. рублей). 

В каких сферах рынка труда Архангельской области не хватает работников и как это влияет на зарплату? Данные hh.ru, весна, 2025 год: 

Профсфера

Динамика спроса

Средняя предлагаемая зарплата, руб.

Динамика ЗП за месяц, руб.

апр.25

мар.25

Автомобильный бизнес

17%

        94 138 ₽ 

      85 913 ₽ 

      8 225 ₽ 

Информационные технологии

16%

        65 000 ₽ 

      55 652 ₽ 

      9 348 ₽ 

Безопасность

14%

        47 631 ₽ 

      48 064 ₽ 

-        434 ₽ 

Продажи, обслуживание клиентов

8%

        59 242 ₽ 

      60 000 ₽ 

-        758 ₽ 

Туризм, гостиницы, рестораны

7%

        48 374 ₽ 

      47 859 ₽ 

         515 ₽ 

Строительство, недвижимость

4%

        85 365 ₽ 

      79 469 ₽ 

      5 896 ₽ 

Розничная торговля

4%

        48 411 ₽ 

      48 782 ₽ 

-        370 ₽ 

Финансы, бухгалтерия

3%

        58 710 ₽ 

      57 774 ₽ 

         935 ₽ 

Добыча сырья

1%

      105 897 ₽ 

    105 096 ₽ 

         801 ₽ 

Медицина, фармацевтика

-1%

        65 887 ₽ 

      67 227 ₽ 

-     1 340 ₽ 

Сельское хозяйство

-2%

      110 761 ₽ 

    115 425 ₽ 

-     4 664 ₽ 

Производство, сервисное обслуживание

-3%

        80 698 ₽ 

      78 074 ₽ 

      2 624 ₽ 

Маркетинг, реклама, PR

-3%

        64 347 ₽ 

      57 857 ₽ 

      6 491 ₽ 

Высший и средний менеджмент

-6%

      119 707 ₽ 

    136 595 ₽ 

-   16 887 ₽ 

Наука, образование

-7%

        50 000 ₽ 

      50 165 ₽ 

-        165 ₽ 

Рабочий персонал

-8%

        83 866 ₽ 

      91 291 ₽ 

-     7 425 ₽ 

Юристы

-8%

        54 351 ₽ 

      58 867 ₽ 

-     4 516 ₽ 

 

12 май 08:31 | : Экономика

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