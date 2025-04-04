Архангельский бизнес испытывает дефицит в работниках

Больше всего за месяц в Архангельской области вырос спрос на работников в сфере автобизнеса: компании увеличили число новых рабочих мест на 17%. На втором месте по спросу у местного бизнеса – ИТ-специалисты. Работодатели стали также на 14% чаще искать «безопасников» (охранники, секьюрити, инкассаторы и др.). Также в пятёрку сфер с наибольшим кадровым спросом вошли сфера продаж и клиентского сервиса (+8% новых рабочих мест), а также сфера туризма и общепита (+7%).

Примечательно, что рост спроса на кадры не всегда влияет на потенциальный заработок. Так, для востребованных работников в секторе безопасности потенциальный доход даже снизился на 430 рублей за месяц. А вот в сфере автобизнеса и ИТ наблюдается заметный рост: +8,2 тыс. и 9,3 тыс. рублей за месяц соответственно. Кроме того, за месяц заметно увеличился доход в сфере строительства (+5,8 тыс.), в маркетинге (+6,4 тыс.), а также для производственного персонала (+2,6 тыс. рублей).

В каких сферах рынка труда Архангельской области не хватает работников и как это влияет на зарплату? Данные hh.ru, весна, 2025 год: