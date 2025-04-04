Архангельский бизнес испытывает дефицит в работниках

Больше всего за месяц в Архангельской области вырос спрос на работников в сфере автобизнеса: компании увеличили число новых рабочих мест на 17%. На втором месте по спросу у местного бизнеса – ИТ-специалисты. Работодатели стали также на 14% чаще искать «безопасников» (охранники, секьюрити, инкассаторы и др.). Также в пятёрку сфер с наибольшим кадровым спросом вошли сфера продаж и клиентского сервиса (+8% новых рабочих мест), а также сфера туризма и общепита (+7%).
Примечательно, что рост спроса на кадры не всегда влияет на потенциальный заработок. Так, для востребованных работников в секторе безопасности потенциальный доход даже снизился на 430 рублей за месяц. А вот в сфере автобизнеса и ИТ наблюдается заметный рост: +8,2 тыс. и 9,3 тыс. рублей за месяц соответственно. Кроме того, за месяц заметно увеличился доход в сфере строительства (+5,8 тыс.), в маркетинге (+6,4 тыс.), а также для производственного персонала (+2,6 тыс. рублей).
В каких сферах рынка труда Архангельской области не хватает работников и как это влияет на зарплату? Данные hh.ru, весна, 2025 год:
Профсфера
Динамика спроса
Средняя предлагаемая зарплата, руб.
Динамика ЗП за месяц, руб.
апр.25
мар.25
Автомобильный бизнес
17%
94 138 ₽
85 913 ₽
8 225 ₽
Информационные технологии
16%
65 000 ₽
55 652 ₽
9 348 ₽
Безопасность
14%
47 631 ₽
48 064 ₽
- 434 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
8%
59 242 ₽
60 000 ₽
- 758 ₽
Туризм, гостиницы, рестораны
7%
48 374 ₽
47 859 ₽
515 ₽
Строительство, недвижимость
4%
85 365 ₽
79 469 ₽
5 896 ₽
Розничная торговля
4%
48 411 ₽
48 782 ₽
- 370 ₽
Финансы, бухгалтерия
3%
58 710 ₽
57 774 ₽
935 ₽
Добыча сырья
1%
105 897 ₽
105 096 ₽
801 ₽
Медицина, фармацевтика
-1%
65 887 ₽
67 227 ₽
- 1 340 ₽
Сельское хозяйство
-2%
110 761 ₽
115 425 ₽
- 4 664 ₽
Производство, сервисное обслуживание
-3%
80 698 ₽
78 074 ₽
2 624 ₽
Маркетинг, реклама, PR
-3%
64 347 ₽
57 857 ₽
6 491 ₽
Высший и средний менеджмент
-6%
119 707 ₽
136 595 ₽
- 16 887 ₽
Наука, образование
-7%
50 000 ₽
50 165 ₽
- 165 ₽
Рабочий персонал
-8%
83 866 ₽
91 291 ₽
- 7 425 ₽
Юристы
-8%
54 351 ₽
58 867 ₽
- 4 516 ₽