Москва советует, что делать пассажирам из Архангельска с отмененных авиарейсов

Вследствие ввода временных ограничений на использование воздушного пространства в районах аэропортов Центральной России от 6 мая, а также на прилёт и вылет воздушных судов в аэропорту Шереметьево от 7 мая, авиакомпания вынужденно корректирует расписание, в том числе, путём отмены ряда рейсов.

В интересах пассажиров и для предоставления им возможности дальнейшего планирования поездки наиболее удобным для них образом, пассажирам отменённых рейсов Аэрофлота и авиакомпании «Россия», выполняемых под кодом SU, будет оформлен вынужденный возврат денежных средств. Если билет приобретён на сайте или в офисах собственных продаж Аэрофлота, возврат произойдёт автоматически (как правило, процедура занимает не более одного дня). Срок зачисления денежных средств зависит от правил банка-эмитента. Пассажирам, оформившим билеты в агентствах, необходимо обратиться за возвратом по месту приобретения перевозки.

При этом, клиенты, которым оформлен возврат, могут в течение 3-х суток от времени вылета отменённого рейса приобрести билет на новую дату с сохранением класса обслуживания, тарифа и маршрута. Вылет по новому билету должен состояться в пределах 7 дней от даты отменённого рейса.

Отдельным категориям пассажиров, а именно – трансферные пассажиры, которые уже начали следовать по маршруту, путешественники с субсидированными билетами и билетами, оформленными в рамках ежегодной акции для ветеранов ВОВ, - авиакомпания перебронирует перевозку на ближайшие доступные рейсы при обращении в офисы собственных продаж или контакт-центр Аэрофлота, в агентства по месту первоначального приобретения перевозки, а также к представителям авиакомпании в аэропорту (для трансферных пассажиров, уже следующих по маршруту).