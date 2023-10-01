С первого дня зимы Аэрофлот возобновляет рейсы из аэропорта "Архангельск"

Аэрофлот с 1 декабря возобновляет регулярные рейсы из аэропорта Шереметьево в Архангельск. Продажа билетов открыта.

Полёты по маршруту Москва — Архангельск — Москва будут выполняться ежедневно на самолётах Airbus A320. Вылет рейса SU1334 из Москвы в 21:00, прилёт в Архангельск в 23:05. Обратный рейс SU1335 вылетает из Архангельска в 05:55 утра и прибывает в Шереметьево в 08:05.

В зимнем сезонном расписании из Москвы в Архангельск под кодом SU также будет летать авиакомпания «Россия». Авиаперевозчик запланировал два ежедневных рейса на самолётах Superjet 100. Таким образом, общее количество рейсов Группы «Аэрофлот» между Москвой и Архангельском достигнет 3 раз в сутки.

Напомним, что прямые рейсы Аэрофлота из Москвы в Архангельск были приостановлены в связи с реконструкцией взлётно-посадочной полосы в аэропорту Талаги.

С актуальным расписанием рейсов можно ознакомиться на сайте авиакомпании. Забронировать и купить билеты можно на сайте и в мобильном приложении Аэрофлота, по круглосуточным телефонам центра информации и бронирования: +7-495-223-5555 (Москва), 8-800-444-5555 (звонок по России бесплатный), *555 (для мобильных телефонов), в офисах собственных продаж авиакомпании и у агентов.