Вот тебе и мореходы. Жители Поморья чаще всего хотят быть продавцами и кассирами

Аналитики hh.ru выяснили, какие специальности в 2025 году получили больше всего откликов от соискателей Архангельской области, а также какие профессии наименее интересны жителям региона.

Рейтинг самых популярных профессий, на которые чаще всего откликаются местные жители, когда ищут работу, в этом году возглавляет профессия продавца-консультанта или кассира – на вакансии с этой специальностью с начала года откликнулось более 21 тыс. архангельских соискателей. На втором месте профессия менеджера по продажам – она набрала сразу 19 тыс. откликов от кандидатов, на третьем – профессия администратора (более 9,5 тыс. откликов).

Также в рейтинг попали и рабочие специальности: например, профессия водителя в этом году набрала более 9,2 тыс. откликов от жителей Архангельской области. На вакансии разнорабочих и упаковщиков откликнулось почти 7 тыс., профессия курьера собрала около 5 тыс. откликов от местных безработных.

Топ-15 профессий, на которые соискатели Архангельской области откликаются чаще всего в 2025 году:

Профессия Число откликов Продавец-консультант, продавец-кассир 21,2 тыс. Менеджер по продажам, менеджер по работе с клиентами 19,3 тыс. Администратор 9,5 тыс. Водитель 9,2 тыс. Разнорабочий 6,9 тыс. Упаковщик, комплектовщик 6,9 тыс. Оператор call-центра, специалист контактного центра 6,2 тыс. Специалист технической поддержки 5,5 тыс. Курьер 4,7 тыс. Кладовщик 4,6 тыс. Бухгалтер 4,6 тыс. Официант, бармен, бариста 4,1 тыс. Секретарь, помощник руководителя, ассистент 3,5 тыс. Уборщица, уборщик 3,1 тыс. Повар, пекарь, кондитер 3,0 тыс.

Также стал известен анти-рейтинг профессий, на которые местные соискатели откликаются реже всего в этом году. Наименее популярной профессией оказалась специальность маркетолога-аналитика – на нее откликнулось всего 3 человека. Также самыми непопулярными профессиями в Архангельской области стали профессия аналитика данных (лишь 4 отклика), зоотехника (4 отклика), агронома (5), архитектора (10), а также ветеринара (11).

Топ-15 профессий, на которые местные жители откликаются реже всего в 2025 году: