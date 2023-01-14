Жители Архангельской области рвутся на работу в Москву

В рамках одной и той же профессиональной сферы одни вакансии получают мало откликов от соискателей, а другие, наоборот, набирают по несколько сотен и даже по несколько тысяч откликов. Служба исследований hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, проанализировала вакансии, размещенные на hh.ru за последний год, и выделила из них самые популярные в Архангельской области.
Если три года назад самое большое количество откликов поступало на вакансии по массовым позициям (продавцы, менеджеры по продажам, операторы, консультанты в банк и так далее), то по итогам 2022 года в лидеры выбилась удаленная занятость. Именно такие вакансии оказались наиболее популярными у соискателей в Архангельской области.
В числе самых популярных вакансий региона вошли только те, что предлагали удаленный формат занятости. Самой популярной среди местных соискателей стола рекламного агента на «удаленке» с зарплатой до 60 000 руб. на руки. Она заняла первое место: на эту вакансию откликнулись сразу 2061 человек! На втором месте по популярности в регионе оказалась вакансия специалиста обработки заявок чата на удаленной основе, на которую откликнулись 1 646 местных соискателей.
«Количество откликов на вакансию зависит от функционала и уровня требований, предъявляемых к соискателям (чем они проще, тем больше откликов), от условий работы, а также от известности и репутации компании. Привлекает не только высокая зарплата — у некоторых самых популярных вакансий она вообще не указана, — но и свободный график, возможность работать из дома и дополнительные бонусы», — комментирует руководитель Службы исследований hh.ru Мария Игнатова.
Среди «штучных» вакансий, которые работодатели размещают разово, тоже есть свои «герои», получившие тысячи откликов. Например, вакансия для актера в Москве набрала больше 16 000 откликов, а вакансия ученика чародея (так компания назвала менеджера по продаже недвижимости) в Краснодарском крае – более 13 000. Среди штучных вакансий с тысячами откликов от соискателей можно также отметить автора познавательных текстов для детей, выгульщика собак, официанта на поезд «Сапсан», корпоративного психолога и даже диктора по озвучиванию голосовых роботов.
Топ-15 «штучных» вакансий по количеству откликнувшихся соискателей, 2022 год:
Название вакансии
Предлагаемая зарплата
Регион
Кол-во откликов
Актёр
от 80 000 до 135 000 руб. на руки
Москва
16095
Начинающий тестировщик
от 50 000 до 100 000 руб. на руки
Москва
15886
Автор познавательных текстов для детей
от 30 000 руб. на руки
Москва
13894
Ученик чародея (Удаленно)
от 50 000 руб. до вычета налогов
Краснодарский край
13567
Джуниор/Стажер Web/Mobile/UX/UI-дизайнер
от 15 000 до 75 000 руб. на руки
Москва
13160
Выгульщик собак/Догситтер
от 15 000 до 40 000 руб. на руки
Москва
12574
Стюард-официант на поезд "Сапсан"
от 52 000 до 80 000 руб. на руки
Санкт-Петербург
9164
Корпоративный психолог / помощник психолога
от 60 000 до 90 000 руб. на руки
Москва
8405
Junior Frontend-разработчик
з/п не указана
Новосибирская область
7610
Администратор в городскую поликлинику
от 67 390 руб. до вычета налогов
Москва
6555
Бортпроводник
до 130 000 руб. до вычета налогов
Москва
6402
Заместитель гендиректора по безопасности (строительная компания)
от 120 000 до 160 000 руб. на руки
Москва
6391
Наставник/репетитор по предметам начальной школы 1-4 класс
з/п не указана
Санкт-Петербург
6385
Менеджер по подбору персонала (удалённо)
от 50 000 до 300 000 руб. на руки
Москва
6224
Диктор по озвучиванию голосовых роботов, дистанционно
з/п не указана
Москва
5842