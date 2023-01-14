Жители Архангельской области рвутся на работу в Москву

В рамках одной и той же профессиональной сферы одни вакансии получают мало откликов от соискателей, а другие, наоборот, набирают по несколько сотен и даже по несколько тысяч откликов. Служба исследований hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, проанализировала вакансии, размещенные на hh.ru за последний год, и выделила из них самые популярные в Архангельской области.

Если три года назад самое большое количество откликов поступало на вакансии по массовым позициям (продавцы, менеджеры по продажам, операторы, консультанты в банк и так далее), то по итогам 2022 года в лидеры выбилась удаленная занятость. Именно такие вакансии оказались наиболее популярными у соискателей в Архангельской области.

В числе самых популярных вакансий региона вошли только те, что предлагали удаленный формат занятости. Самой популярной среди местных соискателей стола рекламного агента на «удаленке» с зарплатой до 60 000 руб. на руки. Она заняла первое место: на эту вакансию откликнулись сразу 2061 человек! На втором месте по популярности в регионе оказалась вакансия специалиста обработки заявок чата на удаленной основе, на которую откликнулись 1 646 местных соискателей.

«Количество откликов на вакансию зависит от функционала и уровня требований, предъявляемых к соискателям (чем они проще, тем больше откликов), от условий работы, а также от известности и репутации компании. Привлекает не только высокая зарплата — у некоторых самых популярных вакансий она вообще не указана, — но и свободный график, возможность работать из дома и дополнительные бонусы», — комментирует руководитель Службы исследований hh.ru Мария Игнатова.

Среди «штучных» вакансий, которые работодатели размещают разово, тоже есть свои «герои», получившие тысячи откликов. Например, вакансия для актера в Москве набрала больше 16 000 откликов, а вакансия ученика чародея (так компания назвала менеджера по продаже недвижимости) в Краснодарском крае – более 13 000. Среди штучных вакансий с тысячами откликов от соискателей можно также отметить автора познавательных текстов для детей, выгульщика собак, официанта на поезд «Сапсан», корпоративного психолога и даже диктора по озвучиванию голосовых роботов.

Топ-15 «штучных» вакансий по количеству откликнувшихся соискателей, 2022 год: