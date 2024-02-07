Профессия рекламного агента стала самой популярной в Поморье

Аналитики hh.ru проанализировали вакансии и выделили из них самые популярные у соискателей – те, которые набрали самое большое количество откликов у жителей Архангельской области.

Популярные профессии по РФ:

Как и год назад, в лидерах по популярности у соискателей оказались вакансии с удаленным форматом занятости. На первом месте – предложение о работе администратором интернет-магазина с зарплатой от 30 000 до 65 000 ₽ на руки, на него откликнулись почти 38 тыс. человек. Вакансия была открыта компанией из Санкт-Петербурга, однако предлагала удаленную работу со свободным графиком и возможностью совмещения. Среди обязанностей - обработка заявок, поступающих в интернет-магазин, а также консультация клиентов по вопросам оплаты и доставки.

На втором месте в целом по РФ – вакансия диспетчера в Яндекс.Такси с зарплатой от 26 000 до 40 000 ₽ на руки (без привязки к региону), на нее откликнулись 32 тыс. человек. Ключевые задачи - принимать входящие звонки от пользователей, помогать им создать заказ и консультировать по вопросам сервиса. Работать предстояло полный рабочий день, но удаленно, опыт работы не требовался. Среди условий особо отмечена компенсация затрат на интернет.

На третьем месте также по РФ оказалась вакансия дистанционного менеджера по туризму с зарплатой от 55 000 до 90 000 ₽ на руки (Москва). Специалисту предстояло заниматься подбором туров удаленно, для кандидатов без опыта работодатель предлагал обучение. Также в топ-5 самых популярных вакансий вошли предложения для наборщика текста (16,8 тыс. откликов) и рекрутера (15,5 тыс. откликов).

Популярные профессии среди жителей региона

А вот по Архангельской области на первом месте по популярности у местных жителей оказалась профессия рекламного агента – на нее откликнулось более 5,5% соискателей региона. На втором месте по популярности оказалась вакансия сотрудника на пункт выдачи заказов – на неё откликнулись более 3% жителей. На третьем месте у людей по популярности – работа юриста, эту вакансию выбрали почти 2% соискателей.

Топ вакансий по количеству откликов от соискателей на hh.ru, 2023 год, Архангельская область:

Название вакансии Количество откликов, доля от всего объема Рекламный агент (удаленно) 5,5% Сотрудник на пункт выдачи заказов OZON 3,3% Юрист 1,9% Оператор ПК (удаленная работа) 1,8% Переводчик с английского языка 1,7% Контент-редактор сайта 1,5% Удаленный специалист поддержки на госуслуги, подработка 1,4% HTML-верстальщик 1,2% Начинающий сотрудник маркетплейса (Подработка / неполный день) 1,2% Секретарь 1,1%

(карикатура с https://publizist.ru/blogs/113924/36582/