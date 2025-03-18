Зарплата архангельского учителя доросла до 55 000 рублей

Самые высокие зарплаты учителям в регионах СЗФО сейчас готовы платить работодатели из Санкт-Петербурга (60,8 тыс.), Мурманской (60 тыс.) и Архангельской области (55 тыс.) При этом наиболее сильный зарплатный разрыв в запросах и предложениях сейчас зафиксирован в Новгородской области: местные учителя запрашивают доход не ниже 50 тыс., а работодатели предлагают порядка 35 тыс. рублей.

Динамика и баланс учительских зарплат и в регионах СЗФО:

Регион ожидаемая зарплата в 2025 году предлагаемая зарплата в 2025 году насколько больше хотели бы получать учителя? насколько выросла потенциальная зарплата учителя за год? Архангельская область 50 000 ₽ 55 000 ₽ -9% 5% Вологодская область 50 000 ₽ 40 000 ₽ 25% 33% Калининградская область 50 000 ₽ 40 000 ₽ 25% 8% Ленинградская область 60 000 ₽ 49 000 ₽ 22% -2% Мурманская область 60 000 ₽ 60 000 ₽ 0% 20% Новгородская область 50 000 ₽ 35 000 ₽ 43% -30% Псковская область 40 000 ₽ 31 300 ₽ 28% 12% Республика Карелия 50 000 ₽ 43 500 ₽ 15% -3% Республика Коми 51 600 ₽ 40 000 ₽ 29% 14% Санкт-Петербург 62 900 ₽ 60 800 ₽ 3% 21%

При этом наиболее ценными с точки зрения кадрового спроса на данный момент оказались учителя английского языка – каждая третья вакансия или порядка 27% рабочих мест в сфере образования сейчас сосредоточены для этих специалистов. На втором месте по спросу у образовательных учреждений – преподаватели математики (15% вакансий), а на третьем этой весной по спросу оказались преподаватели физкультуры (4%).



