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Зарплата архангельского учителя доросла до 55 000 рублей

Самые высокие зарплаты учителям в регионах СЗФО сейчас готовы платить работодатели из Санкт-Петербурга (60,8 тыс.), Мурманской (60 тыс.) и Архангельской области (55 тыс.) При этом наиболее сильный зарплатный разрыв в запросах и предложениях сейчас зафиксирован в Новгородской области: местные учителя запрашивают доход не ниже 50 тыс., а работодатели предлагают порядка 35 тыс. рублей. 

Динамика и баланс учительских зарплат и в регионах СЗФО:

Регион

ожидаемая зарплата в 2025 году

предлагаемая зарплата в 2025 году

насколько больше хотели бы получать учителя?

насколько выросла потенциальная зарплата учителя за год?

Архангельская область

         50 000 ₽ 

         55 000 ₽ 

-9%

5%

Вологодская область

         50 000 ₽ 

         40 000 ₽ 

25%

33%

Калининградская область

         50 000 ₽ 

         40 000 ₽ 

25%

8%

Ленинградская область

         60 000 ₽ 

         49 000 ₽ 

22%

-2%

Мурманская область

         60 000 ₽ 

         60 000 ₽ 

0%

20%

Новгородская область

         50 000 ₽ 

         35 000 ₽ 

43%

-30%

Псковская область

         40 000 ₽ 

         31 300 ₽ 

28%

12%

Республика Карелия

         50 000 ₽ 

         43 500 ₽ 

15%

-3%

Республика Коми

         51 600 ₽ 

         40 000 ₽ 

29%

14%

Санкт-Петербург

         62 900 ₽ 

         60 800 ₽ 

3%

21%

При этом наиболее ценными с точки зрения кадрового спроса на данный момент оказались учителя английского языка – каждая третья вакансия или порядка 27% рабочих мест в сфере образования сейчас сосредоточены для этих специалистов. На втором месте по спросу у образовательных учреждений – преподаватели математики (15% вакансий), а на третьем этой весной по спросу оказались преподаватели физкультуры (4%). 


06 май 09:30 | : Экономика

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