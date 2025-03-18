Зарплата архангельского учителя доросла до 55 000 рублей

Самые высокие зарплаты учителям в регионах СЗФО сейчас готовы платить работодатели из Санкт-Петербурга (60,8 тыс.), Мурманской (60 тыс.) и Архангельской области (55 тыс.) При этом наиболее сильный зарплатный разрыв в запросах и предложениях сейчас зафиксирован в Новгородской области: местные учителя запрашивают доход не ниже 50 тыс., а работодатели предлагают порядка 35 тыс. рублей.
Динамика и баланс учительских зарплат и в регионах СЗФО:
Регион
ожидаемая зарплата в 2025 году
предлагаемая зарплата в 2025 году
насколько больше хотели бы получать учителя?
насколько выросла потенциальная зарплата учителя за год?
Архангельская область
50 000 ₽
55 000 ₽
-9%
5%
Вологодская область
50 000 ₽
40 000 ₽
25%
33%
Калининградская область
50 000 ₽
40 000 ₽
25%
8%
Ленинградская область
60 000 ₽
49 000 ₽
22%
-2%
Мурманская область
60 000 ₽
60 000 ₽
0%
20%
Новгородская область
50 000 ₽
35 000 ₽
43%
-30%
Псковская область
40 000 ₽
31 300 ₽
28%
12%
Республика Карелия
50 000 ₽
43 500 ₽
15%
-3%
Республика Коми
51 600 ₽
40 000 ₽
29%
14%
Санкт-Петербург
62 900 ₽
60 800 ₽
3%
21%
При этом наиболее ценными с точки зрения кадрового спроса на данный момент оказались учителя английского языка – каждая третья вакансия или порядка 27% рабочих мест в сфере образования сейчас сосредоточены для этих специалистов. На втором месте по спросу у образовательных учреждений – преподаватели математики (15% вакансий), а на третьем этой весной по спросу оказались преподаватели физкультуры (4%).