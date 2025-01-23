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Там, где сладко жить программистам. Не в Поморье

На основе данных hh.ru, подготовленных аналитиками платформы, стало известно, в каких регионах выгодней всего работать программистом или разработчиком, а также насколько совпадают запросы людей с зарплатными предложениями работодателей. 

Данные в начале марта 2025 года показывают, что средняя зарплата программиста в России на данный момент достигла 150 тыс. рублей. При этом наибольшие зарплаты программистам готовы платить сейчас в Москве (более 205 тыс. рублей), причем это на 20 тыс. больше, чем запрашивают сами соискатели-москвичи. На втором месте по уровню зарплат программистов – Петербург (более 161 тыс. рублей), что на 10 тыс. больше, чем запросы петербургских программистов. На третьем месте – Московская область (155 тыс.). Также в пятёрку регионов с самыми выгодными зарплатами для программистов вошли Ленинградская область (более 151 тыс.) и Новосибирская область (150 тыс.). 

При этом в данных регионах, а также у работодателей Нижегородской области зарплатные предложения даже выше, чем тот доход, который указывают соискатели. И больше других весной этого года готовы доплачивать, судя по данным вакансий, работодатели из Ленобласти: здесь компании предлагают на 51 тыс. рублей больше, чем запрашивают местные айтишники (порядка 99 тыс. рублей). 

Также стал известен рейтинг регионов, где зарплаты программистов ниже среднего по стране в среднем в 2 раза (средний доход программиста сейчас порядка 150 тыс. рулей). И наименьшие зарплаты в вакансиях для программистов сейчас зафиксированы в Орловской области (70 тыс.), Новгородской области (75 тыс.). Также в этот рейтинг попали и другие регионы СЗФО. Так, доход ниже среднего по стране предлагают программистам в Псковской области (90 тыс.), Мурманской области (83,5 тыс.), Архангельской области (80 тыс.) и Коми (80 тыс.).    

При этом есть регионы Северо-Запада, в которых ситуация с зарплатами для программистов отличается от двух рейтингов. Так, карельским программистам сейчас готовы платить порядка 100 тыс. рублей, что на 1 тыс. больше, чем запрашивают соискатели. В Вологодской области средний доход программистов также ниже общероссийского (100 тыс.), но также и существенно ниже запросов местных жителей, которые хотят более 115 тыс. рублей на руки. 

Рейтинг регионов с наименьшими зарплатами для программистов и разработчиков, весна, 2025 год, по данным hh.ru:

Регион

Предлагаемая 

Ожидаемая 

Разница 

Алтайский край

99 800 ₽

80 600 ₽

19 200 ₽

Республика Марий Эл

95 000 ₽

107 100 ₽

-12 100 ₽

Ставропольский край

93 600 ₽

100 000 ₽

-6 400 ₽

Пензенская область

91 300 ₽

91 800 ₽

-500 ₽

Красноярский край

90 500 ₽

100 600 ₽

-10 100 ₽

Кировская область

90 000 ₽

91 000 ₽

-1 000 ₽

Псковская область

90 000 ₽

87 500 ₽

2 500 ₽

Республика Мордовия

90 000 ₽

81 300 ₽

8 700 ₽

Владимирская область

85 600 ₽

94 200 ₽

-8 600 ₽

Мурманская область

83 500 ₽

100 000 ₽

-16 500 ₽

Архангельская область

80 000 ₽

80 000 ₽

0 ₽

Республика Коми

80 000 ₽

90 000 ₽

-10 000 ₽

Волгоградская область

78 900 ₽

80 500 ₽

-1 600 ₽

Новгородская область

75 000 ₽

100 000 ₽

-25 000 ₽

Орловская область

70 000 ₽

106 000 ₽

-36 000 ₽

 

13 март 09:47 | : Экономика

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