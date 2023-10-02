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У жителей Поморья растут зарплатные аппетиты

Аналитики hh.ru проанализировали около 17 500 резюме соискателей-жителей Архангельской области и выяснили, на какую зарплату они рассчитывают, как изменились зарплатные запросы людей, а также представители каких профессий хотят самую высокую зарплату

Средняя ожидаемая зарплата соискателей из Архангельской области по итогам октября составила 45 000 рублей. За год зарплатные запросы местных жителей выросли на 5 000 рублей. При этом зарплатные «аппетиты» местные жители занижают средние ожидания соискателей по России на 15 000 рублей. 

Наиболее высокие ожидания по заработной плате наблюдаются среди жителей Архангельской области из профессиональных сфер «Высший и средний менеджмент» (90 993 рубля), «Стратегия, инвестиции, консалтинг» (80 000 рублей), «Сельское хозяйство» (79 502 рублей). Высокие зарплаты запросы и у соискателей из сферы «Производство, сервисное обслуживание», «Строительство»», (по 70 000 в каждой сфере). 

В свою очередь, наиболее скромные зарплатные притязания наблюдаются в сферах «Розничная торговля» (35 000 рублей), «Туризм» (35000 рублей), «Домашний, обслуживающий персонал», «Административный персонал», «Искусство», «Спортивные клубы» (по 40 000 рублей в каждой сфере).

Самыми требовательными в регионах СЗФО на данный момент являются петербуржцы – они запрашивают доход, превышающий средние запросы жителей СЗФО более чем на 8 000 рублей. А самыми скромными в зарплатных запросах оказались жители Псковской области – их средние запросы сейчас находятся на уровне 40 000 рублей. 

Динамика ожидаемых зарплат в профессиональных сферах Архангельской области, 2023:

профсфера 

окт.23

окт.22

динамика за год

Автомобильный бизнес

         56 994 

         52 425 

           4 569 

Административный персонал

         40 000 

         35 000 

           5 000 

Безопасность

         48 651 

         40 000 

           8 651 

Высший и средний менеджмент

         90 993 

         80 000 

         10 993 

Добыча сырья

         70 000 

         60 000 

         10 000 

Домашний, обслуживающий персонал

         40 000 

         35 000 

           5 000 

Закупки

         60 000 

         50 000 

         10 000 

Информационные технологии

         60 000 

         50 000 

         10 000 

Искусство, развлечения, массмедиа

         40 000 

         40 000 

               -   

Маркетинг, реклама, PR

         46 439 

         40 000 

           6 439 

Медицина, фармацевтика

         45 135 

         40 000 

           5 135 

Наука, образование

         42 311 

         37 105 

           5 206 

Продажи, обслуживание клиентов

         45 000 

         40 000 

           5 000 

Производство, сервисное обслуживание

         70 000 

         60 000 

         10 000 

Рабочий персонал

         60 000 

         50 000 

         10 000 

Розничная торговля

         35 000 

         30 000 

           5 000 

Сельское хозяйство

         79 502 

         70 000 

           9 502 

Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты

         40 000 

         40 000 

               -   

Стратегия, инвестиции, консалтинг

         80 000 

         70 000 

         10 000 

Страхование

         41 539 

         40 000 

           1 539 

Строительство, недвижимость

         70 000 

         60 000 

         10 000 

Транспорт, логистика, перевозки

         58 437 

         50 000 

           8 437 

Туризм, гостиницы, рестораны

         35 000 

         30 000 

           5 000 

Управление персоналом, тренинги

         54 484 

         50 000 

           4 484 

Финансы, бухгалтерия

         50 000 

         40 000 

         10 000 

Юристы

         59 494 

         50 000 

           9 494 

 

 (фото с https://24krasnodar.ru/news/rabota/17069

 

15 ноябрь 08:10 | : Экономика

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