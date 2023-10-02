У жителей Поморья растут зарплатные аппетиты

Аналитики hh.ru проанализировали около 17 500 резюме соискателей-жителей Архангельской области и выяснили, на какую зарплату они рассчитывают, как изменились зарплатные запросы людей, а также представители каких профессий хотят самую высокую зарплату.

Средняя ожидаемая зарплата соискателей из Архангельской области по итогам октября составила 45 000 рублей. За год зарплатные запросы местных жителей выросли на 5 000 рублей. При этом зарплатные «аппетиты» местные жители занижают средние ожидания соискателей по России на 15 000 рублей.

Наиболее высокие ожидания по заработной плате наблюдаются среди жителей Архангельской области из профессиональных сфер «Высший и средний менеджмент» (90 993 рубля), «Стратегия, инвестиции, консалтинг» (80 000 рублей), «Сельское хозяйство» (79 502 рублей). Высокие зарплаты запросы и у соискателей из сферы «Производство, сервисное обслуживание», «Строительство»», (по 70 000 в каждой сфере).

В свою очередь, наиболее скромные зарплатные притязания наблюдаются в сферах «Розничная торговля» (35 000 рублей), «Туризм» (35000 рублей), «Домашний, обслуживающий персонал», «Административный персонал», «Искусство», «Спортивные клубы» (по 40 000 рублей в каждой сфере).

Самыми требовательными в регионах СЗФО на данный момент являются петербуржцы – они запрашивают доход, превышающий средние запросы жителей СЗФО более чем на 8 000 рублей. А самыми скромными в зарплатных запросах оказались жители Псковской области – их средние запросы сейчас находятся на уровне 40 000 рублей.

Динамика ожидаемых зарплат в профессиональных сферах Архангельской области, 2023:

профсфера окт.23 окт.22 динамика за год Автомобильный бизнес 56 994 52 425 4 569 Административный персонал 40 000 35 000 5 000 Безопасность 48 651 40 000 8 651 Высший и средний менеджмент 90 993 80 000 10 993 Добыча сырья 70 000 60 000 10 000 Домашний, обслуживающий персонал 40 000 35 000 5 000 Закупки 60 000 50 000 10 000 Информационные технологии 60 000 50 000 10 000 Искусство, развлечения, массмедиа 40 000 40 000 - Маркетинг, реклама, PR 46 439 40 000 6 439 Медицина, фармацевтика 45 135 40 000 5 135 Наука, образование 42 311 37 105 5 206 Продажи, обслуживание клиентов 45 000 40 000 5 000 Производство, сервисное обслуживание 70 000 60 000 10 000 Рабочий персонал 60 000 50 000 10 000 Розничная торговля 35 000 30 000 5 000 Сельское хозяйство 79 502 70 000 9 502 Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты 40 000 40 000 - Стратегия, инвестиции, консалтинг 80 000 70 000 10 000 Страхование 41 539 40 000 1 539 Строительство, недвижимость 70 000 60 000 10 000 Транспорт, логистика, перевозки 58 437 50 000 8 437 Туризм, гостиницы, рестораны 35 000 30 000 5 000 Управление персоналом, тренинги 54 484 50 000 4 484 Финансы, бухгалтерия 50 000 40 000 10 000 Юристы 59 494 50 000 9 494

(фото с https://24krasnodar.ru/news/rabota/17069)