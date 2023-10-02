У жителей Поморья растут зарплатные аппетиты

Аналитики hh.ru проанализировали около 17 500 резюме соискателей-жителей Архангельской области и выяснили, на какую зарплату они рассчитывают, как изменились зарплатные запросы людей, а также представители каких профессий хотят самую высокую зарплату.
Средняя ожидаемая зарплата соискателей из Архангельской области по итогам октября составила 45 000 рублей. За год зарплатные запросы местных жителей выросли на 5 000 рублей. При этом зарплатные «аппетиты» местные жители занижают средние ожидания соискателей по России на 15 000 рублей.
Наиболее высокие ожидания по заработной плате наблюдаются среди жителей Архангельской области из профессиональных сфер «Высший и средний менеджмент» (90 993 рубля), «Стратегия, инвестиции, консалтинг» (80 000 рублей), «Сельское хозяйство» (79 502 рублей). Высокие зарплаты запросы и у соискателей из сферы «Производство, сервисное обслуживание», «Строительство»», (по 70 000 в каждой сфере).
В свою очередь, наиболее скромные зарплатные притязания наблюдаются в сферах «Розничная торговля» (35 000 рублей), «Туризм» (35000 рублей), «Домашний, обслуживающий персонал», «Административный персонал», «Искусство», «Спортивные клубы» (по 40 000 рублей в каждой сфере).
Самыми требовательными в регионах СЗФО на данный момент являются петербуржцы – они запрашивают доход, превышающий средние запросы жителей СЗФО более чем на 8 000 рублей. А самыми скромными в зарплатных запросах оказались жители Псковской области – их средние запросы сейчас находятся на уровне 40 000 рублей.
Динамика ожидаемых зарплат в профессиональных сферах Архангельской области, 2023:
профсфера
окт.23
окт.22
динамика за год
Автомобильный бизнес
56 994
52 425
4 569
Административный персонал
40 000
35 000
5 000
Безопасность
48 651
40 000
8 651
Высший и средний менеджмент
90 993
80 000
10 993
Добыча сырья
70 000
60 000
10 000
Домашний, обслуживающий персонал
40 000
35 000
5 000
Закупки
60 000
50 000
10 000
Информационные технологии
60 000
50 000
10 000
Искусство, развлечения, массмедиа
40 000
40 000
-
Маркетинг, реклама, PR
46 439
40 000
6 439
Медицина, фармацевтика
45 135
40 000
5 135
Наука, образование
42 311
37 105
5 206
Продажи, обслуживание клиентов
45 000
40 000
5 000
Производство, сервисное обслуживание
70 000
60 000
10 000
Рабочий персонал
60 000
50 000
10 000
Розничная торговля
35 000
30 000
5 000
Сельское хозяйство
79 502
70 000
9 502
Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты
40 000
40 000
-
Стратегия, инвестиции, консалтинг
80 000
70 000
10 000
Страхование
41 539
40 000
1 539
Строительство, недвижимость
70 000
60 000
10 000
Транспорт, логистика, перевозки
58 437
50 000
8 437
Туризм, гостиницы, рестораны
35 000
30 000
5 000
Управление персоналом, тренинги
54 484
50 000
4 484
Финансы, бухгалтерия
50 000
40 000
10 000
Юристы
59 494
50 000
9 494
(фото с https://24krasnodar.ru/news/rabota/17069)