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«ЭкоИнтегратор» снова не вывозит мусор с островов Архангельска

Виной тому – сезонное потепление и, как следствие, закрытие ледовых переправ и в дальнейшем на весь период весеннего паводка.

Вот такие сложности местной логистики… что, впрочем, было известно до захода мусорного оператора в регион.

Руководство компании успокаивает местных жителей объемными мешками для складирования мусора и тем, что во время своего бездействия не будет выставлять счета в квитанциях.

Евгений Шидловский, врио гендиректора компании «ЭкоИнтегратор»:

— На Кего, Бревенник и Хабарку мы передали 350 биг-бэгов — специальных мешков для сбора отходов. Их получили администрации округов. За порядком на площадках будут следить управляющие компании. Ледоход в столице Поморья ожидают в конце апреля. С возобновлением паромных переправ мусоровозы начнут регулярные рейсы на острова.

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10 апрель 17:48 | : Экономика

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