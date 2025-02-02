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"ЭкоИнтегратор" зачесался

Сегодня на остров Кего прибыли разнорабочие, чтобы убрать скопившийся мусор и утилизировать его в мягкие контейнеры. Напомним, это зона ответственности регионального оператора по обороту ТКО, который начинает суетиться в основном после мощного административного или депутатского "пинка". Подробности от издания «Регион 29»:

- Управляющая компания уже приступила к расчистке подъездных путей для регионального оператора.

Мусор с острова вывезут грузовиками массой до 3,5 тонн. На транспортной переправе Вознесенье-Цигломень его заберут большегрузные автомобили.

После вывоза мусора управляющая компания займётся уборкой территории. 

Контроль за ходом и качеством работ будет осуществлять департамент городского хозяйства администрации Архангельска.

Такие же работы сейчас ведутся и на острове Хабарка, там уже вывезли больше 90 мешков массой 9 тонн. Закончить собираются к концу этой недели… представляете объем накопившихся отходов?!

 

18 февраль 15:33 | : Экономика / Скандалы

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