"ЭкоИнтегратор" проводит культурно-просветительскую акцию "Ставь на поВТОР!"

В рамках акции «Ставь на поВТОР!» в регионе стартуют экологические уроки, на которых регоператор «ЭкоИнтегратор» расскажет, как превратить отходы в ресурсы. А их участники получат в подарок книгу «Мусор – понятие собирательное!».

Акция регионального оператора «Ставь на поВТОР!» направлена на экологическое просвещение людей разных возрастов. Специально для школьников и молодежи «ЭкоИнтегратор» совместно с ассоциацией «Чистая страна» разработали книгу-комикс. В ней рассказывается о влиянии отходов на нашу жизнь, об экологической обстановке и последствиях бесконтрольного потребления, а также о том, как избежать мусорного коллапса и сделать свою жизнь более экологичной. Все это сопровождается яркими наглядными иллюстрациями, которые помогают лучше усвоить новую информацию.

«Вовлечение детей и молодежи в культуру раздельного накопления отходов и их переработки, а также осознанного потребления – инвестиция в наше общее будущее. Школьники и студенты – это аудитория, которая готова включиться в экологическую повестку. Более того, я уверен, они еще и научат полезным привычкам взрослых», - сообщает врио директора регоператора «ЭкоИнтегратор» Евгений Шидловский.

В программе акции также запланированы экскурсии на Архангельский мусоросортировочный комплекс, развитие сети раздельного накопления отходов, организация плоггинг-забегов и конкурсы.