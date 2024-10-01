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Лучшие люди РВК-Архангельск. Сегодня супер-экскаваторщик Андрей Заколупин

В преддверие Дня автомобилиста, который наша страна отмечает 27 октября, расскажем о замечательных водителях РВК-Архангельск!

 Знакомьтесь – машинист экскаватора Андрей Заколупин. Его стаж на предприятии – более 30 лет!

 Андрей Николаевич пришел в водоканал в феврале 1994 года, отработав несколько лет по специальности в СМУ Северного морского пароходства. В водоканале он начал свою трудовую деятельность с тракториста трактора-откачки. Затем пересел на трактор «Беларусь», а когда в 2019 году РВК-Архангельск закупил новую специализированную технику, он стал машинистом экскаватора JCB.

Техника за последние годы вся поменялась, - говорит Андрей Заколупин. – Раньше на «Беларуси» поработаешь два часа – и руки отсыхают, а сейчас на новом экскаваторе – комфортно, как в кресле дома сидишь!

 Андрей так рассказывает о своей работе:

 - Работа экскаваторщика — это не просто сидеть за рулем большой машины. Это настоящая ответственность. Мы занимаемся раскопками, чтобы прокладывать трубы, делать ремонты и решать разные задачи, связанные с водоснабжением и канализацией.

 Каждый день — это новые вызовы. Иногда нужно работать в сложных условиях: под дождем, в грязи или в ограниченном пространстве. Но именно это делает работу интересной. Я люблю чувствовать, как мой экскаватор справляется с тяжелыми задачами, когда я аккуратно копаю или поднимаю землю.

 Важно быть внимательным и осторожным. Мы работаем рядом с другими людьми, а в траншеях зачастую проходят различные силовые кабеля, поэтому безопасность — на первом месте. Надо уметь читать планы и понимать, где можно копать, а где лучше не трогать. Работа экскаваторщика – это ювелирная работа.

За годы работы я научился многому: как правильно управлять машиной, как следить за её состоянием и как взаимодействовать с коллегами. Мы - настоящая команда! Здесь всегда придут на помощь.
 В общем, работа экскаваторщика — это трудная, но очень интересная профессия. Каждый день приносит новые задачи и возможности для роста!

 Кстати! В 2023 году А.Н. Заколупину присвоено звание «Почетный работник жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области» за личные заслуги в развитии и укреплении отрасли жилищно-коммунального хозяйства!

22 октябрь 12:31 | : Экономика

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