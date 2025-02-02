Мезенский колхоз получил благодарность от губернатора Цыбульского

Рыболовецкий колхоз «Освобождение», названный в честь 10-летия освобождения Севера от интервентов, образован 21 февраля 1930 года на базе производственной артели «Гарпунер». Правление колхоза расположено в селе Койда – старинном поселении у Полярного круга, которое издавна было одним из центров зверобойного промысла на Белом море. Колхоз имеет богатую историю, смог сохранить и приумножить свои достижения в сельском хозяйстве и рыбной отрасли на Крайнем Севере России.

Предприятие продолжает традиционный промысел семги и горбуши. Работники СПК РК «Освобождение» сохранили и модернизировали молочную ферму. Колхоз единственный в Архангельской области занимается северным оленеводством.

Добыча трески и пикши в Баренцевом и Норвежском морях в настоящее время является основным видом деятельности колхоза. Важно отметить, что СПК РК «Освобождение» ведет промысел судном АК-0630 «Койда 2», построенным в 2013 году на собственные средства на отечественном предприятии - заводе «Звездочка». С 2006 года колхоз осуществляет поставки рыбной продукции только на внутренний рынок Российской Федерации.

Являясь градо- и посёлкообразующим предприятием, СПК РК «Освобождение» на постоянной основе оказывает благотворительную помощь местной администрации и социально значимым объектам.

По инициативе правления СПК РК «Освобождение» были выделены денежные средства на обустройство мемориального комплекса в память о земляках – участниках Великой Отечественной войны. Благодаря коллективу колхоза в селе Койда были построены православный храм Святого Николая Чудотоворца, а также памятник погибшим мореходам.



