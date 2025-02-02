Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Мезенский колхоз получил благодарность от губернатора Цыбульского

Рыболовецкий колхоз «Освобождение», названный в честь 10-летия освобождения Севера от интервентов, образован 21 февраля 1930 года на базе производственной артели «Гарпунер». Правление колхоза расположено в селе Койда – старинном поселении у Полярного круга, которое издавна было одним из центров зверобойного промысла на Белом море. Колхоз имеет богатую историю, смог сохранить и приумножить свои достижения в сельском хозяйстве и рыбной отрасли на Крайнем Севере России.

Предприятие продолжает традиционный промысел семги и горбуши. Работники СПК РК «Освобождение» сохранили и модернизировали молочную ферму. Колхоз единственный в Архангельской области занимается северным оленеводством.

Добыча трески и пикши в Баренцевом и Норвежском морях в настоящее время является основным видом деятельности колхоза. Важно отметить, что СПК РК «Освобождение» ведет промысел судном АК-0630 «Койда 2», построенным в 2013 году на собственные средства на отечественном предприятии - заводе «Звездочка». С 2006 года колхоз осуществляет поставки рыбной продукции только на внутренний рынок Российской Федерации. 

Являясь градо- и посёлкообразующим предприятием, СПК РК «Освобождение» на постоянной основе оказывает благотворительную помощь местной администрации и социально значимым объектам.

По инициативе правления СПК РК «Освобождение» были выделены денежные средства на обустройство мемориального комплекса в память о земляках – участниках Великой Отечественной войны. Благодаря коллективу колхоза в селе Койда были построены православный храм Святого Николая Чудотоворца, а также памятник погибшим мореходам.


25 февраль 10:15 | : Экономика

Главные новости


Дисбат и прочие неприятности. Глава из повести «Гвардии Черток»
Изгоняющие мусор. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Февраль 2025 (340)
Январь 2025 (363)
Декабрь 2024 (399)
Ноябрь 2024 (413)
Октябрь 2024 (409)
Сентябрь 2024 (343)



Деньги


все материалы
«    Февраль 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
2425262728 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20