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Дмитрий Морев не слишком впечатлен качеством уборки городских улиц

Глава Архангельска без обиняков рассказал о своих впечатления от рабочей поездке по городу:

- Утром проехал и осмотрел состояние тротуаров и дворовых территорий Архангельска. Ещё есть объекты, на которых  не видно следов обработки песком.

В связи с гололёдом этой ночью в городе работала не только резервная механизированная техника по скалыванию льда, пескоразбрасыватели, но и оперативно вызванные бригады сотрудников ручного труда, которые в режиме нон-стоп устраняли ледяную корку на пешеходных переходах, в местах остановок общественного транспорта, тротуарах.

Первоочередная задача – за сутки, начало которым было положено с момента вчерашнего ледяного дождя, обеспечить жителям Архангельска безопасное передвижение до мест работы, школ, детских садов, поликлиник, социально-значимых  объектов.

МДУ ежечасно обрабатывает  улично-дорожную сеть от гололёда, механически снимает накат льда на общественных территориях, обрабатывает тротуары песком. Усилена его подача – около 300 тонн в сутки расходуется на устранение гололёда. Днём у подрядчика задействовано более 30 единиц техники, в том числе и специализированной – минипогрузчики, тракторы, пескоразбрасыватели.

Наши предприятия «Городское благоустройство» и «Чистый город» изменили ежедневные задачи по содержанию вверенных территорий и бросили силы на устранение гололёда. Основное, где проходит большой трафик пешеходов.

Главы округов усилили работу с управляющими компаниями по очистке от наледи придомовых территорий, а подъездов – от снежных заносов и сосулек.

Напоминаю представителям бизнеса – обратите внимание на содержание территорий около вами арендуемых помещений, магазинов, организаций, зданий. В вашей зоне ответственности обеспечение безопасных подходов к вашим объектам. К сожалению, не все справляются с этими задачами.

Ближайшие дни усиленный режим работы профильных компаний будет сохранён.


24 февраль 13:26 | : Экономика

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