В Архангельской области популярны удаленка, гибкий график и работа сменами

Эксперты hh.ru проанализировали местный рынок труда и выяснили, какие форматы работы оказались самыми распространенными в регионе в начале этого года.

Удаленка. Аналитика показывает, что за последний месяц доля вакансий на удаленке в Архангельской области составила 5% от общего числа предложений. В данном случае спрос на удаленщиков снизился в регионе на 15% по сравнению с началом прошлого года. Чаще всего удаленку предлагают в вакансиях для операторов колл-центров (27% или каждая третья вакансия по СЗФО и в том числе в Архангельской области), менеджеров по продажам (15% рабочих мест на удаленке от всего объёма), на третьем месте по возможности работать удаленно – программисты (7% вакансий).

Интересно, что в рейтинг профессий-удаленщиков в регионе сейчас также входят маркетологи, дизайнеры, учителя, рекрутеры, бухгалтеры, а также аналитики и инженеры-конструкторы. При этом сильнее всего удаленку стали предлагать (по сравнению с прошлым годом) в вакансиях для операторов колл-центров: эта профессия выросла на 112% на рынке удаленки. Также на 65% больше стало удаленных вакансий для бухгалтеров, на 69% – для маркетологов, на 26% – для программистов.

Профессия Доля вакансий на удаленке Динамика спроса за год Оператор call-центра, специалист контактного центра 27% 112% Менеджер по продажам, менеджер по работе с клиентами 15% 51% Программист, разработчик 7% 26% Менеджер по маркетингу, интернет-маркетолог 5% 69% Специалист технической поддержки 3% 8% Дизайнер, художник 2% 46% Учитель, преподаватель, педагог 2% 8% SMM-менеджер, контент-менеджер 2% 31% Специалист по подбору персонала 2% -21% Секретарь, помощник руководителя, ассистент 2% 36% Бухгалтер 1% 65% Тестировщик 1% 26% Аналитик 1% -7% Инженер-конструктор, инженер-проектировщик 1% 19%

Гибкий график. Между тем кроме удаленки в Архангельской области также востребован и гибкий график работы. Так, за последний месяц местные работодатели разместили 8% вакансий от общего числа, предлагающих работу по гибкому графику. И по сравнению с прошлым годом местные компании стали на треть (+32%) чаще предлагать гибкий график.

Работа сменами. Примечательно, что работа сменами в регионе оказалась одним из самых популярных форматов работы (на первом месте работа на полный день). Доля таких вакансий на hh.ru, связанных с «работой сменами», в этом месяце составила 15%. При этом по сравнению с прошлым годом компании все-таки снизили число таких предложений (-2%).

Частичная занятость и подработка. Становятся все более популярными в Архангельской области: компании стали на 176% чаще искать работников, готовых трудиться в рамках проекта и не оформлять постоянные трудовые отношения.

«Подобное изменение на рынке труда, когда компании в своих вакансиях предлагают самые разные форматы работы, а не только «целый день в офисе или на заводе» – это в первую очередь эхо достаточно жесткого кадрового дефицита, который переживает рынок. Компании буквально подстраиваются под желания соискателей, которые все чаще хотят сами определять, когда начинается их рабочий день, где именно они будут исполнять обязанности (удаленно, в офисе или коворкинге) и будут ли они работать в штате или им комфортней быть на фрилансе. Отмечу, что и сами жители региона все больше тянутся к разным форматам. Так, согласно свежему опросу настроений соискателей, который провел hh.ru, сразу 53% работников Архангельской области в I квартале 2025 года хотят найти или уже ищут подработку. Это на 5% больше, чем в начале 2024 года. А у 3% подработка уже есть», – отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы Центр, Северо-Запад.