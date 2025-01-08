В Архангельской области труд инвалидов больше всего востребован в сфере транспорта

Эксперты hh.ru проанализировали местный рынок труда и составили рейтинг профессиональных сфер, где есть больше всего вариантов работы для соискателей с инвалидностью, а также рейтинг сфер, где за год существенно выросла доля инклюзивных вакансий.

Рынок труда Архангельской области на фоне общемировых трендов об инклюзивности и кадрового голода постепенно расширяет свои границы и становится более доступным для соискателей с инвалидностью. Так, доля вакансий, доступных инвалидам (по условиям труда и требованиям работодателей), достигла сейчас в регионе 8% от всего объёма новых рабочих мест или более 360 вакансий за последний месяц. Средняя предлагаемая зарплата в вакансиях для инвалидов в Архангельской области тоже выросла: с 40 тыс. до 45,5 тыс. рублей (прирост на 14%).

В начале 2025 года наиболее открытой (по доле новых рабочих мест) в Архангельской области оказалась сфера транспорта, логистики и перевозок – на эту область приходится 34% инклюзивных предложений о работе. На втором месте в рейтинге по объёму вакансий для инвалидов – сфера обслуживающего и домашнего персонала (32% вакансий от всего объема), на третьем – сфера административного персонала (26%). Еще 21% инклюзивных вакансий в регионе сосредоточено в сфере продаж и клиентского обслуживания. Примечательно, что на пятом месте по инклюзивности и возможности найти работу оказалась сфера рабочего персонала (10% вакансий).

При этом по сравнению с началом 2024 годом сильнее всего нарастили объём вакансий, доступных для инвалидов, и другие сферы. Так, лидером по приросту доступных вакансий в Архангельской области стала ИТ-сфера – здесь работодатели стали в 12 раз чаще размещать инклюзивные вакансии. На втором месте по приросту открытости для соискателей с ОВЗ (ограниченные возможности здоровья) оказалась транспортная сфера (+618%), на третьем – область административного персонала, здесь число вакансий для инвалидов выросло за год в 5 раз. Кроме того, в 4 раза чаще стали размещать вакансии для инвалидов в сфере домашнего персонала, также в 4 раза чаще – в сфере искусства и массмедиа, в 3 раза чаще – в рознице.

«Люди с ограниченными возможностями наряду с пенсионерами, подростками 14-18 лет, женщинами в декрете и с маленькими детьми, а также лицами с судимостью, входят в широкий круг кадрового резерва каждого региона и в том числе Архангельской области. Компании, осознавшие это, уже активно привлекают подходящих кандидатов с инвалидностью. В начале 2025 года компании продолжают активно наращивать число вакансий, доступных для людей с ограниченными возможностями. В целом по России и спрос, и медиана предлагаемой зарплаты выросли: более 41 тыс. вакансий только за январь против 28 тыс. в тот же период 2024 года (+47%), зарплата по России в целом в вакансиях для людей с ОВЗ выросла с 71 тыс. руб. до 74,5 тыс. руб. (+5%). В Архангельской области зарплатная динамика тоже позитивная: рост на 14% за год. Это вызвано как развитием программ инклюзии, укоренением удаленного формата работы, так и общим дефицитом кадров. Сегодня в компаниях из всех отраслей экономики и бизнеса можно найти вакансии, доступные для людей с инвалидностью, разница лишь в количестве таких вакансий – от сотни до десятков тысяч.

При этом, конечно, еще остаются барьеры. Так, согласно нашим исследованиям, по мнению 47% работодателей, опрошенных hh.ru, основной минус приема на работу людей с инвалидностью является необходимость оборудования специальных рабочих мест – именно этим, в том числе, объясняется достаточно высокая доля полной удаленки в вакансиях для людей с ОВЗ. Также более трети считают, что с увольнением таких сотрудников будет много сложностей, 28% опасались, что проблемы со здоровьем будут мешать трудовому процессу и 24% – что таких сотрудников сложнее адаптировать в коллективе», – отмечает Юлия Сахарова, директор hh.ru СЗФО.