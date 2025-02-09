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В Северодвинске идет борьба за проходимость

Рассказывает глава города корабелов Игорь Арсентьев:

- Пока температура воздуха чуть ниже нуля, подрядчики, занимающиеся содержанием тротуаров, и управляющие организации стараются вычистить пешеходные дорожки и устранить колейность на проездах. Чаще всего она образовывается там, где оживлённое автомобильное движение.

Например, рядом с домом №115 на улице Ломоносова работает экскаватор - аккуратно скалывая накат с поверхности внутриквартального проезда, весь сколотый лёд обязательно вывезут. А на тротуаре вдоль дома №43 на проспекте Ленина трактор выравнивает поверхность и убирает снежный накат до асфальта. Ночью счищенный снег и лёд вывозят на полигон ТКО.

Стараемся учитывать все обращения жителей и адресно их отрабатывать, иногда требуется работа и ночью, чтобы не перекрывать проезд транспорту в часы пик. Просим набраться терпения! Кроме того, пока снова не грянули морозы, выведены рабочие, чтобы вручную буквально до асфальта вычистить подходы к пешеходным переходам и посадочные площадки на остановках общественного транспорта.

13 февраль 14:37 | : Экономика

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