В Поморье идет интенсивное строительство частных жилых домов

Управление Росреестра сообщает, что в Архангельской области в 2024 году на государственный кадастровый учет поставлено 1573 индивидуальных жилых дома общей площадью 154 999 квадратных метров.

«В последние годы общий объем ввода жилья в эксплуатацию в регионе остается стабильным. Общая площадь возведенных за прошедший год объектов ИЖС превышает показатель предыдущего года на 4,3%», – отметила руководитель регионального Управления Росреестра Наталия Батюк.

Лидером по числу построенных домов стал Приморский муниципальный округ, на кадастровый учет поставлено 504 постройки общей площадью 47 940 квадратных метров. На второй позиции оказался

г. Северодвинск с 152 домами площадью 10 528 квадратных метров.

Рост строительства частного жилья также зафиксирован в Котласском и Вельском муниципальных округах. В Котласском округе построили 138 домов площадью 10 382 квадратных метра, а в Вельском округе — 114 домов площадью 14 640 квадратных метров. В г.Архангельске на учет поставлено 106 домов общей площадью 12 295 квадратных метров.

Большинство жителей региона предпочитают традиционные строительные материалы - дерево и кирпич, они использованы в 88,6% построек.