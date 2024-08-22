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Кадровикам Архангельской области подняли зарплату

 В преддверии дня рекрутера эксперты hh.ru проанализировали рынок труда и выяснили, какие зарплаты предлагают HR-специалистам, сколько хотят зарабатывать соискатели, а также на основе ряда исследований был подготовлен топ-фактов о специалистах сферы рекрутмента.

Факт 1. По России в целом спрос на эйчаров продолжает расти уже второй год подряд. По итогам за последние месяцы российские работодатели разместили на hh.ru более 65 тыс. вакансий в сфере «Управление персоналом, тренинги». Это на 16% больше, чем в начале осени 2023 года. 

Наибольшее число вакансий в HR-сфере работодатели размещают для рядовых специалистов по подбору персонала – 39% или более 25 тыс. вакансий за последние месяцы. При этом по сравнению с 2023 годом у компаний на 41% вырос спрос на менеджеров по компенсациям, также на треть (+36%) выросла потребность в руководителях отдела персоналом. Директоров по персоналу также стали искать на 20% чаще. Меньше всего за год вырос спрос на бизнес-тренеров (прирост лишь на 1%). 

В регионах СЗФО бизнесу потребовалось более 8 тыс. таких специалистов, что также на 20% превышает прошлогодние показатели. В Архангельской области местные компании за последние месяцы искали более сотни эйчаров.

Факт 2. Зарплаты в сфере управления персоналом выросли в среднем на 12,8 тыс. рублей по стране (до 65,7 тыс. рублей). В регионах СЗФО работодатели предлагают соискателям-эйчарам доход до 65 тыс. рублей, что превышает прошлогодние предложения лишь на 8,5 тыс. В Архангельской области эйчар может заработать 53,5 тыс. рублей. За год возможный доход HR-специалиста в регионе вырос на 8 тыс. 

Рейтинг высокооплачиваемых вакансий в сфере «Управление персоналом, тренинги», Архангельская область:

18 сентябрь 09:49 | : Экономика

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